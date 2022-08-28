«Ростов» и ЦСКА сыграли вничью в седьмом туре РПЛ

В заключительном матче 7-го тура РПЛ «Ростов» на своём поле принимал ЦСКА. Команды так и не смогли забить и разошлись миром — 0:0.
В результате ЦСКА набрал 14 очков и поднялся на третье место в таблице, у «Ростова» 13 очков и пятое место.
В заключительном матче 7-го тура РПЛ «Ростов» на своём поле принимал ЦСКА. Команды так и не смогли забить и разошлись миром — 0:0.
В результате ЦСКА набрал 14 очков и поднялся на третье место в таблице, у «Ростова» 13 очков и пятое место.
Ростов похоже и настраивался на то, чтобы не пропустить, а вот от ЦСКА не ожидал столь инертной игры. Может и Федотов в перерыве дал указание, главное не пропустить?
С заменами, на мой взгляд, тренер затянул, но ему виднее. Из плюсов - пропадает эта нервозность, что команда может в любой момент пропустить и поплыть. Но над реализацией моментов надо работать, как раз в таких матчах и нужно решать исход одним мячом, а потом уже подсушивать игру и доводить до победы.
Ладно, ещё много туров впереди, команда не безнадёжна, как в прошлых сезонах.
Ростов похоже и настраивался на то, чтобы не пропустить, а вот от ЦСКА не ожидал столь инертной игры. Может и Федотов в перерыве дал указание, главное не пропустить?
С заменами, на мой взгляд, тренер затянул, но ему виднее. Из плюсов - пропадает эта нервозность, что команда может в любой момент пропустить и поплыть. Но над реализацией моментов надо работать, как раз в таких матчах и нужно решать исход одним мячом, а потом уже подсушивать игру и доводить до победы.
Ладно, ещё много туров впереди, команда не безнадёжна, как в прошлых сезонах.
Остановил машину ЦСКА. У них очень сильный состав.
Ростов играет местной молодёжью в составе!!!
Карпин очень вырос как тренер, и после спартаковской эпопеи сильно недооцененый тренер.
Остановил машину ЦСКА. У них очень сильный состав.
Ростов играет местной молодёжью в составе!!!
Карпин очень вырос как тренер, и после спартаковской эпопеи сильно недооцененый тренер.
2. Пусть болелы ЦСКА расскажут как судил Мешков - в очках через которые не видны были нарушения коней!
2. Пусть болелы ЦСКА расскажут как судил Мешков - в очках через которые не видны были нарушения коней!
В прошлом году тренер вынужден был ставить в основу Ростова 18-19 летних игроков из молодёжного состава что было кому играть
В прошлом году тренер вынужден был ставить в основу Ростова 18-19 летних игроков из молодёжного состава что было кому играть
результат в пользу конкурентов
результат в пользу конкурентов
Ему поставили такую задачу что бы сдержать атакующую тройку Караскаль-Чалов-Медина
Более половины единоборств именно Глебов выиграл
Ему поставили такую задачу что бы сдержать атакующую тройку Караскаль-Чалов-Медина
Более половины единоборств именно Глебов выиграл
Хотя Гайч мог забивать, но это был бы чисто его гол
Хотя Гайч мог забивать, но это был бы чисто его гол
Но вот брака и обрезов очень много у ростовчан, это бросается в глаза, я не запомнил фамилии, но это передалось армейцам, они почувствовали, что могут додавить.
Но вот брака и обрезов очень много у ростовчан, это бросается в глаза, я не запомнил фамилии, но это передалось армейцам, они почувствовали, что могут додавить.