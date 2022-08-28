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«Ростов» и ЦСКА сыграли вничью в седьмом туре РПЛ

сегодня, 21:45

В заключительном матче 7-го тура РПЛ «Ростов» на своём поле принимал ЦСКА. Команды так и не смогли забить и разошлись миром — 0:0.

В результате ЦСКА набрал 14 очков и поднялся на третье место в таблице, у «Ростова» 13 очков и пятое место.

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Источник: soccer.ru Фото: Артем Гусев - Soccer.ru
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Все комментарии
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 23:24
Из пяти забивших игроков сегодня в строю лишь Осипенко. Но в этот раз обошлось без его гола в ворота "Ростова"
ZeroRiot
ZeroRiot
сегодня в 23:20
Пишут про автобус Ростова "знатоки", а сам матч да и статистику не видели. А, как назвать команду, которая в 3 ЦЗ играет?
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 23:11
Пришёл протон и всем объяснил про несправедливо не назначенный пеналь и про судейский беспредел)) Пишет что буквально все видели))
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 23:01
Скучноватая игра. Может жара повлияла, может ещё что. ЦСКА выглядел немного поживее, но этого оказалось мало для победы. Ожидал увидеть игру с обилием голов, но...Идём дальше, ждём матча с Торпедо.
протон
протон
сегодня в 22:56
Отлетели обе команды. Мешков как всегда вне конкуренции. Можно на 100% сказать если бы в первом тайме возник момент с назначением пенальти в ворота ЦСКА его бы точно назначили. Буквально все видели что в 1 тайме против Чалова в штрафной Глебов грубо нарушил правила. Но ни Мешков и ни Var не среагировали. Даже Мешков ни пошёл смотреть монитор. Вот и спрашивается а зачем тогда нужны такие судьи которые не объективно судят. Как это безобразие надоело.
протон
протон
сегодня в 22:55
Результат скорее справедлив, но сам матч не понравился. Никак не тянет на "центральный матч тура".
Ростов похоже и настраивался на то, чтобы не пропустить, а вот от ЦСКА не ожидал столь инертной игры. Может и Федотов в перерыве дал указание, главное не пропустить?
С заменами, на мой взгляд, тренер затянул, но ему виднее. Из плюсов - пропадает эта нервозность, что команда может в любой момент пропустить и поплыть. Но над реализацией моментов надо работать, как раз в таких матчах и нужно решать исход одним мячом, а потом уже подсушивать игру и доводить до победы.
Ладно, ещё много туров впереди, команда не безнадёжна, как в прошлых сезонах.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:50
Равная , упорная игра. В обороне команды сыграли без ляпов, да и киперы были на высоте. Почему то так и думал , что ничья будет.
pomor45
pomor45 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 22:35
По Матч ТВ и показывали.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 22:35
Браво, Ростов!!!
Остановил машину ЦСКА. У них очень сильный состав.
Ростов играет местной молодёжью в составе!!!
Карпин очень вырос как тренер, и после спартаковской эпопеи сильно недооцененый тренер.
9y4tg3gbwwsz
9y4tg3gbwwsz
сегодня в 22:33
Скромная ничья.......
Шуnя771
Шуnя771 ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 22:22
1. Всех болельщиков Ростова с неплохим результатом.
2. Пусть болелы ЦСКА расскажут как судил Мешков - в очках через которые не видны были нарушения коней!
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 22:15
Это когда у Ростова ушли сразу все леги и сменился тренер?
В прошлом году тренер вынужден был ставить в основу Ростова 18-19 летних игроков из молодёжного состава что было кому играть
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 22:09
В матче победили идиоты-комментаторы и их гости , которые трепались весь матч и мешали смотреть футбол ! Кстати , по платному каналу ! Пусть балаболят по МАТЧ ТВ !!!!!!! ((((((((((((((((
ABir
ABir
сегодня в 22:07
В плане зрелищности матч не оправдал ожидания. Похоже Команды больше хотели не пропустить, чем забить.
kaktus903
kaktus903
сегодня в 22:06
Чемпионская поступь Федотова закончилась
Союзник противников
Союзник противников ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 22:05
Нет,интереснее-в прошлом году в Ростове.Кажись 1-3...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:03
Главный матч тура оказался и самым позорным.Правда,за пять минут хоть Гайч показал ,что он умеет играть в футбол.Может ЗеБолотного задвинет.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:03
Началось нытьё болельщика ЦСКА про пенальти)) Судья пеналь не увидел, судьи ВАР пеналь не увидели, а он конечно увидел))
Рourquoi pas...
Рourquoi pas...
сегодня в 22:01, ред.
Вот убейте меня, а лучшим в матче был Акинфеев! ))) Увёз 2 очка... На автобусе...
FC RSM
FC RSM ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 22:01
У ЦСКА тоже тот ещё автобус был..
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 22:01
всяко лучше чем год назад 1:3)
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 22:00
И пенальти привёз ) но РФС виднее )))
gwynb1eidd
gwynb1eidd
сегодня в 22:00
Мешков, как всегда доблестно отсудил, матч с ЦСКА. Стабильно пенальти в ворота соперников ЦСКА не ставит, помню матч с Краснодаром, когда Чалову нос сломали в штрафной, а он ничего не увидел... В самом деле, сломанный нос это же не повод )))
112910415
112910415
сегодня в 21:57
упорная борьба
результат в пользу конкурентов
Трезвый повар
Трезвый повар ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 21:56
Не внимательно смотрел)) Глебов в этом матче не только опорника играл, но и ЦЗ всё время подстраховывал
Ему поставили такую задачу что бы сдержать атакующую тройку Караскаль-Чалов-Медина
Более половины единоборств именно Глебов выиграл
Kolenok
Kolenok
сегодня в 21:53
Очень Унылая ничья.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Путин007 (раскрыть)
сегодня в 21:52
Согласен, я всё ждал гений Федотова, когда он перестроит игру.
Хотя Гайч мог забивать, но это был бы чисто его гол
Аксинья
Аксинья
сегодня в 21:52
Очередная ничья со столичной командой неплохой результат, ну а если не терять очки с соперниками более низкого класса то у ростовчан есть шанс побороться за призы)) Дальнейшей удачи донскому клубу и долгого сохранения цифры 0 в графе поражения))
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:51
2 года назад более интересный матч получился
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 21:51
Интересное мнение, Глебова не запомнил. Выносил всё время Осипенко.
Но вот брака и обрезов очень много у ростовчан, это бросается в глаза, я не запомнил фамилии, но это передалось армейцам, они почувствовали, что могут додавить.
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