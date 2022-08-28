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«Барселона» разгромила «Вальядолид», Левандовски оформил дубль

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Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 22:58
От Барселоны в каждом матче ожидаешь шикарной игры и много голов, даже если они играют со сливочными на Бернабеу.
В команде много новичков, нужно успеть набрать хорошую форму чтобы бить соперников в ЛЧ.
Брулин
Брулин
сегодня в 22:52
Барселона с победой, Левандовски молодец!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 22:43, ред.
Вальяжно, тихо, и по домашнему спокойно прошла встреча, где хозяева забивали, а соперник (если его можно было так вообще назвать!) в этом не мешал, поскольку был не больно то и против.
Поляк порадовал, показав всем, что не растерял голевое чутьё. Педри красивый положил. Дембеле и Рафинья, меняясь флангами, смотрелись очень даже оригинально...В общем с запасом Барселона гостей вынесла.
Ждём серьёзных оппонентов и уж там начнём анализировать, кто у каталонцев настоящий тащер.
Шуnя771
Шуnя771 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 22:36
Спасибо, за ответ.
3ton
3ton
сегодня в 22:36
Просто уничтожили по игре соперника .
Первый тайм изредка мяч пересекал половину поля Барселоны .
Лёва конечно шикарное приобретение.
На ближайшие года два можно спокойно искать ЦФ

Всех фанатов Барсы с победой
drug01
drug01
сегодня в 22:32
Прекрасное начало!!!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 22:29
Очень предсказуемо)
Apsny
Apsny
сегодня в 22:29
Уже конкретика просматривается, но в защите есть огрехи.
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