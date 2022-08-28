«Барселона» разгромила «Вальядолид», Левандовски оформил дубль

|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Поляк порадовал, показав всем, что не растерял голевое чутьё. Педри красивый положил. Дембеле и Рафинья, меняясь флангами, смотрелись очень даже оригинально...В общем с запасом Барселона гостей вынесла.
Ждём серьёзных оппонентов и уж там начнём анализировать, кто у каталонцев настоящий тащер.
Поляк порадовал, показав всем, что не растерял голевое чутьё. Педри красивый положил. Дембеле и Рафинья, меняясь флангами, смотрелись очень даже оригинально...В общем с запасом Барселона гостей вынесла.
Ждём серьёзных оппонентов и уж там начнём анализировать, кто у каталонцев настоящий тащер.