Тикнизян: «Не согласен, что для „Локомотива“ всё уже потеряно в РПЛ»

Полузащитник «Локомотива» высказался о неудачном старте «железнодорожников» в нынешнем сезоне РПЛ .

Не согласен, что для «Локомотива» всё уже потеряно в чемпионате. Мы сыграли только семь туров, впереди ещё много игр. После игры с «Оренбургом», мы сразу сфокусированы на игре с «Пари НН» в Кубке. Для нас сейчас это самая важная игра, поэтому настрой только такой.

Хорошо, что выиграли у «Оренбурга» с крупным счётом. Но особой радости не испытываем. Мы сделали, что были должны. После победы над «Оренбургом» эйфории у нас точно нет, нисколько. Настраиваемся только на «Нижний».