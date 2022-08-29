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Тикнизян: «Не согласен, что для „Локомотива“ всё уже потеряно в РПЛ»

сегодня, 11:40

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о неудачном старте «железнодорожников» в нынешнем сезоне РПЛ.

Не согласен, что для «Локомотива» всё уже потеряно в чемпионате. Мы сыграли только семь туров, впереди ещё много игр. После игры с «Оренбургом», мы сразу сфокусированы на игре с «Пари НН» в Кубке. Для нас сейчас это самая важная игра, поэтому настрой только такой.

Хорошо, что выиграли у «Оренбурга» с крупным счётом. Но особой радости не испытываем. Мы сделали, что были должны. После победы над «Оренбургом» эйфории у нас точно нет, нисколько. Настраиваемся только на «Нижний».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:48
Ещё можно вылететь)))
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:02
Говорить они просто мастера
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:49
Чемпионат длинный, посмотрим в итоге.
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