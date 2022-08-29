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Мостовой: «Пусть Абаскаль с „Факелом“ попробует идти на третьем месте»

сегодня, 02:37

Александр Мостовой не видит заслуги главного тренера Гильермо Абаскаля в игре «Спартака».

Абаскаль пришел в готовую команду. Промес был, Николсон был, Зобнин был. Он пока с Умяровым разобраться не может, которого он заменил в перерыве, – так это нормально, потому что человек ошибается в каждой второй передаче.

Если бы Абаскаль пришел в «Факел» – и он бы шел на третьем месте, тогда я бы сказал: «Ни фига себе, вот это тренер». А так – что с него взять?

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:42
Ни Тедеско, ни Витория, ни Ваноли не играли так результативно. А Абаскаль смог, ну и что с того? Что с него взять! Команда за семь туров одержала четыре крупных победы (сейчас набегут, скажут да кого они обыграли? да тех же кого в прошлые годы не могли крупно обыграть), чего не удавалось уже много-много лет. А Мостовому всё не видно, всё не доходит, это мол команда готовая, "вины тренера" в этом нет. В такой ситуации даже Мостовой бы справился, вот его и корежит, что у этой "готовой команды" тренер не Мостовой, а какой-то там...
Мост, а позволь спросить, ты вроде как тренером заделался в какую-то там медийную лигу, ну и как успехи? Не расскажешь? А может похвастать нечем?
протон
протон
сегодня в 02:42
Помню скандал на Евро-2004, когда Ярцев убрал Александра из команды. Тогда большинство было за Мостового: вот, убирают за высказывания. А теперь думаю, что эта его болтовня и правда работала против команды.


Не может быть «Мостовой - игрок» и «Мостовой -эксперт» по разному уважаем. Тут оценка человеческих качеств. По навыку Мостовой-игрок был хорошего уровня, как эксперт - не очень. А уважение - оценка человека за все его качества со всех сторон. Он и в бытность игроком был высокомерным, а сейчас вообще уничтожает всю свою репутацию.

Пример полно. Гиггз - великолепный игрок, которого любил Манчестер. Люди до сих пор с теплотой вспоминают его игру. Именно игру.
протон
протон
сегодня в 02:39
Готовая укомплектованная команда, которая чуть ли не на вылет стояла за пару туров до конца прошлого сезона)

Да и в целом по претензии Мостового: много ли в 21 веке в РПЛ оказалось тренеров, которые приняли команды наподобие Факела и сходу застолбили 3-4 места за собой? Бердыев с Рубином 2003 и Ростовом 2016, Амкар 2008 с Божовичем, с натяжкой Сочи 2022 окей. Остальные получается физруки, недостойные ни малейших комплиментов?
Гость
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