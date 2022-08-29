Мостовой: «Пусть Абаскаль с „Факелом“ попробует идти на третьем месте»

Александр Мостовой не видит заслуги главного тренера Гильермо Абаскаля в игре «Спартака».
Абаскаль пришел в готовую команду. Промес был, Николсон был, Зобнин был. Он пока с Умяровым разобраться не может, которого он заменил в перерыве, – так это нормально, потому что человек ошибается в каждой второй передаче.
Если бы Абаскаль пришел в «Факел» – и он бы шел на третьем месте, тогда я бы сказал: «Ни фига себе, вот это тренер». А так – что с него взять?
Да и в целом по претензии Мостового: много ли в 21 веке в РПЛ оказалось тренеров, которые приняли команды наподобие Факела и сходу застолбили 3-4 места за собой? Бердыев с Рубином 2003 и Ростовом 2016, Амкар 2008 с Божовичем, с натяжкой Сочи 2022 окей. Остальные получается физруки, недостойные ни малейших комплиментов?
Да и в целом по претензии Мостового: много ли в 21 веке в РПЛ оказалось тренеров, которые приняли команды наподобие Факела и сходу застолбили 3-4 места за собой? Бердыев с Рубином 2003 и Ростовом 2016, Амкар 2008 с Божовичем, с натяжкой Сочи 2022 окей. Остальные получается физруки, недостойные ни малейших комплиментов?
Не может быть «Мостовой - игрок» и «Мостовой -эксперт» по разному уважаем. Тут оценка человеческих качеств. По навыку Мостовой-игрок был хорошего уровня, как эксперт - не очень. А уважение - оценка человека за все его качества со всех сторон. Он и в бытность игроком был высокомерным, а сейчас вообще уничтожает всю свою репутацию.
Пример полно. Гиггз - великолепный игрок, которого любил Манчестер. Люди до сих пор с теплотой вспоминают его игру. Именно игру.
Не может быть «Мостовой - игрок» и «Мостовой -эксперт» по разному уважаем. Тут оценка человеческих качеств. По навыку Мостовой-игрок был хорошего уровня, как эксперт - не очень. А уважение - оценка человека за все его качества со всех сторон. Он и в бытность игроком был высокомерным, а сейчас вообще уничтожает всю свою репутацию.
Пример полно. Гиггз - великолепный игрок, которого любил Манчестер. Люди до сих пор с теплотой вспоминают его игру. Именно игру.
Мост, а позволь спросить, ты вроде как тренером заделался в какую-то там медийную лигу, ну и как успехи? Не расскажешь? А может похвастать нечем?
Мост, а позволь спросить, ты вроде как тренером заделался в какую-то там медийную лигу, ну и как успехи? Не расскажешь? А может похвастать нечем?