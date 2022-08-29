Мостовой: «Пусть Абаскаль с „Факелом“ попробует идти на третьем месте»

Александр Мостовой не видит заслуги главного тренера в игре «Спартака».

Абаскаль пришел в готовую команду. Промес был, Николсон был, Зобнин был. Он пока с Умяровым разобраться не может, которого он заменил в перерыве, – так это нормально, потому что человек ошибается в каждой второй передаче.

Если бы Абаскаль пришел в «Факел» – и он бы шел на третьем месте, тогда я бы сказал: «Ни фига себе, вот это тренер». А так – что с него взять?