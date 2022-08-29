Карпин: «У ЦСКА на замену выходит Гайч, а у „Ростова“ — Мелехин и Нтумба»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 7-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0).
Ну, скажем так, неполное удовлетворение. Есть позитивные моменты. Не проиграли, на ноль сыграли с серьезным соперником, с претендентом на чемпионство. Так что не полное удовлетворение, но можно сказать, что игра была на три результата. Могли проиграть, могли вничью сыграть в концовке.
Я думаю, что чуть побольше сил было у нас, создавали в конце на последних минутах. За исключением момента в концовке Гайча, больше опасных моментов не вспомню у наших ворот. А у ворот ЦСКА вспомню. Так что двоякое впечатление. Удовлетворение двоякое.
Был ли план на ритмичную игру? План такой был, назовем это тактической дуэлью. Не дать пространство ЦСКА. 16 голов они забили из позиционной атаки. К этому готовились. Еще раз повторю мы играли, мягко говоря, с не самым слабым соперником. Наверное с одним из самых сильных на данный момент. «Зенит», «Спартак», ЦСКА — на данный момент команды серьезные. Даже взять состав. На замену Карраскалю у них выходит Гайч, а у нас Мелехин и Нтумба, при всем уважении. Наверное, несоизмеримо. Поэтому ребятам выразить только благодарность, нашим ребятам.
Месяц выдался непростой с точки зрения погодных условий. Аэропорт закрыт, болельщиков нет, ну как бы что ребятам здесь предъявишь. Только благодарность.