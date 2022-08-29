Карпин: «У ЦСКА на замену выходит Гайч, а у „Ростова“ — Мелехин и Нтумба»

Главный тренер «Ростова» подвел итоги матча 7-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0).

Ну, скажем так, неполное удовлетворение. Есть позитивные моменты. Не проиграли, на ноль сыграли с серьезным соперником, с претендентом на чемпионство. Так что не полное удовлетворение, но можно сказать, что игра была на три результата. Могли проиграть, могли вничью сыграть в концовке.

Я думаю, что чуть побольше сил было у нас, создавали в конце на последних минутах. За исключением момента в концовке Гайча, больше опасных моментов не вспомню у наших ворот. А у ворот ЦСКА вспомню. Так что двоякое впечатление. Удовлетворение двоякое.

Был ли план на ритмичную игру? План такой был, назовем это тактической дуэлью. Не дать пространство ЦСКА . 16 голов они забили из позиционной атаки. К этому готовились. Еще раз повторю мы играли, мягко говоря, с не самым слабым соперником. Наверное с одним из самых сильных на данный момент. «Зенит», «Спартак», ЦСКА — на данный момент команды серьезные. Даже взять состав. На замену Карраскалю у них выходит Гайч, а у нас Мелехин и Нтумба, при всем уважении. Наверное, несоизмеримо. Поэтому ребятам выразить только благодарность, нашим ребятам.

Месяц выдался непростой с точки зрения погодных условий. Аэропорт закрыт, болельщиков нет, ну как бы что ребятам здесь предъявишь. Только благодарность.