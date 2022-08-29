Агент Николсона обратился к «Спартаку» после трансфера Бальде Кейта

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, обратился к московскому клубу после перехода Бальде Кейта.
Болельщики «Спартака» должны спросить тренера и клуб, беспокоит ли их будущее Шамара. Мы просто опечалены происходящим в клубе. Болельщики любят Шамара, потому что он большой профессионал, отличный игрок и всегда отдаёт всего себя за «Спартак».
Самый важный вопрос — каково мнение клуба по данной ситуации? Сейчас это самый важный вопрос для нас.
Кейта - это фланговый игрок, максимум АПЗ. А Шамар конкурирует с Соболевым за место единственного центрфорварда, и эту конкуренцию сейчас сильно проигрывает. Все вопросы в первую очередь Шамару и его форме. Думаю, с Факелом выйдет в старте и получит шанс проявить себя.
Кейта - это фланговый игрок, максимум АПЗ. А Шамар конкурирует с Соболевым за место единственного центрфорварда, и эту конкуренцию сейчас сильно проигрывает. Все вопросы в первую очередь Шамару и его форме. Думаю, с Факелом выйдет в старте и получит шанс проявить себя.