Агент Николсона обратился к «Спартаку» после трансфера Бальде Кейта

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» , обратился к московскому клубу после перехода .

Болельщики «Спартака» должны спросить тренера и клуб, беспокоит ли их будущее Шамара. Мы просто опечалены происходящим в клубе. Болельщики любят Шамара, потому что он большой профессионал, отличный игрок и всегда отдаёт всего себя за «Спартак».

Самый важный вопрос — каково мнение клуба по данной ситуации? Сейчас это самый важный вопрос для нас.