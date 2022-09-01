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Ле Таллек рассказал о причинах возвращения в чемпионат России

сегодня, 10:57

Футболист «Торпедо» Дамьен Ле Таллек рассказал о причинах возвращения в чемпионат России.

Пока я сыграл только один матч в России, поэтому мне трудно сравнивать и говорить, как изменился российский футбол, стал ли слабее. Я всегда смотрел матчи РПЛ, пристально следил. Знаю, что многие игроки уехали из России, но РПЛ всегда будет хорошей лигой. Тут крутые фанаты, большие города, хорошие стадионы и инфраструктура. Всегда хорошо играть в России.

У каждого своё мнение и личная жизнь. Мне нравится Россия, нравится находиться здесь. Поэтому я захотел вернуться снова.

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:12
Очень даже хорошо
112910415
112910415
сегодня в 11:03
предельно убедительно )
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 11:01
Просто нигде особо и не нужен, а налоги меньше чем в европе.
pv9ars5saw3u
pv9ars5saw3u
сегодня в 10:58
ну а что еще мог он сказать...
Гость
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