Ле Таллек рассказал о причинах возвращения в чемпионат России

Футболист «Торпедо» рассказал о причинах возвращения в чемпионат России.

Пока я сыграл только один матч в России, поэтому мне трудно сравнивать и говорить, как изменился российский футбол, стал ли слабее. Я всегда смотрел матчи РПЛ , пристально следил. Знаю, что многие игроки уехали из России, но РПЛ всегда будет хорошей лигой. Тут крутые фанаты, большие города, хорошие стадионы и инфраструктура. Всегда хорошо играть в России.

У каждого своё мнение и личная жизнь. Мне нравится Россия, нравится находиться здесь. Поэтому я захотел вернуться снова.