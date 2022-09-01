Сперцян: «Не расстроился, что не забил „Химкам“ гол. Главное — мы выиграли»

Футболист «Краснодара» прокомментировал победу «быков» над «Химками» в Кубке России (2:0).

Я очень рад, что мы смогли победить, была очень важная игра. Через два дня уже следующая игра, надо к ней готовиться. Почему не оказался в стартовом составе? Не знаю, это решение тренера. Берегут перед следующей игрой? Не знаю, у нас одна большая команда, и все ребята заслуживают играть. Поэтому так решил тренер, я должен уважать его решение. Не расстроился, что не забил «Химкам» гол. Самое главное — выиграла вся команда.

Плюс или минус большое количество матчей? Посмотрим на дистанции. Сейчас это плюс. Играть всегда лучше, чем тренироваться. Не знаю, скажется ли это на чемпионате, пока вроде нормально.