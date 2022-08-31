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Кассьерра: «Матч со „Спартаком“ — это Эль Классико российского футбола»

вчера, 23:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал свой дубль в матче Кубка России против «Факела» (2:0).

Конечно, мне было очень важно забить, прошло много времени с моего последнего гола. Сейчас нужно отдохнуть и начать подготовку к матчу со «Спартаком».

Не знаю, на кого записали гол, на меня или Бакаева, все произошло очень быстро. Самое главное, что мы выиграли.

Матч со «Спартаком» можно считать одним из самых важных — это Эль Классико российского футбола. Мы уже играли с ними в матче за Суперкубок и победили. Самое главное, что мы поедем в Москву с настроем на победу.

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Варвар7
Варвар7 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 23:28
Благодарю! Если я правильно все понял, звонка ждать примерно через месяц?
Гость
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