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Медведев: «Стартовые матчи Кубка России очень важны»

сегодня, 09:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги матча «сине-бело-голубых» против «Факела» в Кубке России" (2:0).

Самое главное, что набраны первые три очка в групповой стадии — команда играла с солидным преимуществом. Все, кто выходили на поле, действовали очень элегантно. При этом надо отметить, что два спасения Ивану пришлось сделать, это показывает, что в его лице у нас есть хороший вратарь. У нас ребята готовы выходить и в основе, и на замену, поэтому сегодня Вендел и Малком вышли на поле со скамейки. А те, кто вышли в старте, сделали свою работу в «зенитовском» стиле.

У нас нет никакого деления матчей на первый и второй сорт. Стартовые матчи Кубка России очень важны, потому что от того, как ты начинаешь турнир, очень многое зависит. У нас есть хороший опыт игры в Лиге чемпионов, и мы знаем, что значит первая игра. Конечно, могли забить и больше, но не смогли, или не стали этого делать — по-разному можно это оценивать. Думаю, в этой победе не было сомнений с первых минут. Обычно агрессивный «Факел» ничего не создал, кроме двух опасных ударов. Наверное, команда находилась под впечатлением «Газпром-Арены», где она играла в первый раз.

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