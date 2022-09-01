«Куражьтесь до конца, а не занимайтесь фигней». Карпин — о матче с «Динамо»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче Кубка России.

Я был больше увлечен игрой, а не тем, кто на что наиграл. Первый тайм был хороший, второй — не понравился. Успокаивать футболистов не надо, если они куражатся. Куражьтесь до конца, а не занимайтесь фигней как во втором тайме.

Голенков — нападающий, два гола забил. Что еще надо? Выбирали пенальтиста из тех, кто тренировал удары. Голенков их на тренировке хорошо бил.

Замена Байрамяна на Полоза произошла из‑за самочувствия Дмитрия. Ничего страшного нет, просто подустал. Остальные замены планировались.

Атмосфера на стадионе была великолепная, это к наболевшему вопросу для всех. Вот показатель. Девять часов вечера, 31 августа, завтра детям в школу, все заняты делами, при этом 30 тысяч болельщиков. Я даже удивлен, видимо, люди соскучились. Они готовы 31 августа в девять вечера прийти и поддержать команду, за что им огромное спасибо.