Технический директор «Торино» рассказал о восстановлении Миранчука

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал ситуацию с восстановлением Алексея Миранчука.
Миранчук перешёл в «Торино» в аренду из «Аталанты», забил гол в ворота «Монцы» в первом матче и сразу получил травму.
«По Миранчуку без изменений, возвращение — после матчей сборных», — отметил Ваньяти.
Опять довольствоваться заменами и игрой в кубке.
Почему то все полузащитники у нас хрустальные(
Опять довольствоваться заменами и игрой в кубке.
Почему то все полузащитники у нас хрустальные(