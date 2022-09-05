Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомИталия. Серия А 2022/2023

Технический директор «Торино» рассказал о восстановлении Миранчука

сегодня, 12:26

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал ситуацию с восстановлением Алексея Миранчука.

Миранчук перешёл в «Торино» в аренду из «Аталанты», забил гол в ворота «Монцы» в первом матче и сразу получил травму.

«По Миранчуку без изменений, возвращение — после матчей сборных», — отметил Ваньяти.

Все новости
Шпилевский: «Кокорин — адекватный компаньон»
03 сентября
Монтелла: «Дзюба дал очень позитивный импульс коллективу»
03 сентября
Массажист Кокорина: «Саша ещё может быть крут»
03 сентября
Гришин: «Кокорин давно закончил с футболом»
03 сентября
Кокорин дебютировал за «Арис» и отдал голевой пас
02 сентября
СлухиКокорин ведёт переговоры с «Аполлоном»
30 августа
Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 12:54
Здоровье и побед!
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 12:35
Пока он лечится, Влашич прочно занял его место.
Опять довольствоваться заменами и игрой в кубке.
Почему то все полузащитники у нас хрустальные(
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:30
Здоровья парню
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 