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Шпилевский: «Кокорин — адекватный компаньон»

вчера, 14:36

Наставник «Ариса» Алексей Шпилевский похвалил новобранца команды Александра Кокорина.

Для него было важно после долгого неигрового периода выйти на поле в официальном матче. Моментами было видно, что физически он еще не готов играть 90 минут так, как мы хотим. Для начала надо поработать под нагрузками. Но его высокий уровень виден сразу.

Планировали выпустить Кокорина, но не знали, на сколько. Думаю, и фанаты ждали его выхода. Плюс я хотел дать отдохнуть нашим атакующим, потому что в субботу у нас важная игра, первый большой матч с «АПОЭЛом».

В основном составе ему еще рано выходить, потому что надо добавлять нагрузки. Сегодня он сыграл тайм в товарищеском матче. Двусторонняя игра была для тех, кто вчера был вне заявки или провел на поле меньше тайма.

Для Александра важна каждая минута, важно чувствовать партнеров, нашу стратегическую задумку.

Как его встретила команда? Хорошо. Саша — адекватный компаньон, он общительный, со всеми беседует. У нас есть русскоговорящие — полузащитник Женя Яблонский, мой помощник из тренерского штаба. Так что все в порядке. Команда хорошо встретила.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:43
неадекватный шампиньон бросающий стулья он
протон
протон
вчера в 17:22
Легенда Мирового футбола вернулась и сразу голевая в Чемпионате Кипра , скауты Греции и Грандов Киприотского футбола подъехали )
А на счет компаньён для Кокоши это растяжимое понятие) смотря где...
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:07
Адекватный компаньон, главное ничего не брякать в его сторону, тогда Сашка становится неадекватным , а там и табуреткой можно получить
rcrjbn5bjeda
rcrjbn5bjeda
вчера в 15:48
С чего бы это
Tostao
Tostao
вчера в 14:45
Вы там осторожнее с нагрузкам, Саня этого не любит и сразу же начнёт усиленно болеть. Это его стиль и традиция.
Ванечка
Ванечка
вчера в 14:38
Вы его еще не знаете...:)))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:37
Хороший игрок нужен каждому.
Гость
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