Президент Ла Лиги сделал выбор между Бензема и Левандовским

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сделал выбор между нападающим «Реала» Каримом Бензема и форвардом «Барселоны» Робертом Левандовским.
Бензема или Левандовски? Я болельщик «Реала», поэтому предпочитаю выбрать Бензема.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сделал выбор между нападающим «Реала» Каримом Бензема и форвардом «Барселоны» Робертом Левандовским.
Бензема или Левандовски? Я болельщик «Реала», поэтому предпочитаю выбрать Бензема.
Нечего сказать, последовательный президент))
Нечего сказать, последовательный президент))
Я уже читал болельщиков Барселоны, как они его снимали, увольняли, да что только не делали и куда его не посылали, я просто застал тут ещё времена с 2008 года когда Барса была на ходу, когда играли иньеста-хави-пуйоль-месси-это'о, Ибра, Вилья,да ё моё, все, можно вечно список этот гнать, так вот к чему я.
Я помню как я писал ребята я дождусь спада барсы, я дождался, так как я дождался десимы, конкретно Тебас вам плохого ничего не сделал, следите за своим руководством и исправляйте ошибки нашего любимого Бартамео, да и хватит визде писать что вы выиграете лигу чемпионов в этом сезоне, вам это не под силу в этом сезоне, вам хотя бы надо выйти с группы.
Всем удачи.
Я уже читал болельщиков Барселоны, как они его снимали, увольняли, да что только не делали и куда его не посылали, я просто застал тут ещё времена с 2008 года когда Барса была на ходу, когда играли иньеста-хави-пуйоль-месси-это'о, Ибра, Вилья,да ё моё, все, можно вечно список этот гнать, так вот к чему я.
Я помню как я писал ребята я дождусь спада барсы, я дождался, так как я дождался десимы, конкретно Тебас вам плохого ничего не сделал, следите за своим руководством и исправляйте ошибки нашего любимого Бартамео, да и хватит визде писать что вы выиграете лигу чемпионов в этом сезоне, вам это не под силу в этом сезоне, вам хотя бы надо выйти с группы.
Всем удачи.