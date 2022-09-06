Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2022/2023

Президент Ла Лиги сделал выбор между Бензема и Левандовским

вчера, 18:03

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сделал выбор между нападающим «Реала» Каримом Бензема и форвардом «Барселоны» Робертом Левандовским.

Бензема или Левандовски? Я болельщик «Реала», поэтому предпочитаю выбрать Бензема.

Все новости
Гвардиола назвал «Реал» фаворитом Лиги чемпионов
Вчера, 22:15
Ловчев: «Сегодняшний футбол „Спартака“ – самый лучший за последнее время»
Вчера, 21:11
Бельерин: «Играть за основу „Барселоны“ — моя мечта с детства»
Вчера, 20:06
Петржела: «Я бы поставил миллион евро на победу „Зенита“ в РПЛ»
Вчера, 19:38
Ройс: «Последние два матча у нас были неплохими»
Вчера, 18:01
Торуп: «Хотим сыграть в еврокубках весной следующего года»
Вчера, 17:58
Сортировать
Все комментарии
Real Madrid-C
Real Madrid-C
вчера в 21:00, ред.
И что тут криминального произошло? Ну он сказал по факту,ему задали конкретный вопрос, и он должен был сказать по вашему Левандовски?

Я уже читал болельщиков Барселоны, как они его снимали, увольняли, да что только не делали и куда его не посылали, я просто застал тут ещё времена с 2008 года когда Барса была на ходу, когда играли иньеста-хави-пуйоль-месси-это'о, Ибра, Вилья,да ё моё, все, можно вечно список этот гнать, так вот к чему я.

Я помню как я писал ребята я дождусь спада барсы, я дождался, так как я дождался десимы, конкретно Тебас вам плохого ничего не сделал, следите за своим руководством и исправляйте ошибки нашего любимого Бартамео, да и хватит визде писать что вы выиграете лигу чемпионов в этом сезоне, вам это не под силу в этом сезоне, вам хотя бы надо выйти с группы.

Всем удачи.
112910415
112910415
вчера в 19:00
Роберт это как-то переживёт ! )
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:59, ред.
Ага зато как жо.. пу рвал ради Неймара и как не хотел его продажм, аж блокировал транш с деньгами
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 18:58
Сказочник
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 18:39
Руки Переса и до руководства ЛаЛиги добрались)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:33, ред.
Ну там "логика" ясна как божий день. Если бы ему предложили выбрать между Лукасом Васкесом и Левандом, он бы тоже реаловцу голос отдал.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:23
Да здравствует самая справедливая и демокра... и независимая лига в мире
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 18:12
Президент Лиги болельщик Реала)))))
Удобно)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:12
Это потому, что ты болельщик "Реала", ты не включил Роналду в 40 лучших футболистов XXI века в Ла Лиге, а после его ухода в "Ювентус" сказал, что Ла Лига ничего не потеряла с его уходом?

Нечего сказать, последовательный президент))
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:08
И к чуму этот бред?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 