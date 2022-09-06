Терзич: «Жду от „Копенгагена“ очень страстного футбола»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» дал комментарий перед матчем против «Копенгагена».

В Лиге чемпионов нет команд, которые бы этого не заслуживали. «Копенгаген» не играл в групповом этапе с 2016 года, но я жду от них очень страстного футбола. Я просмотрел все матчи «Копенгагена» в этом сезоне, что-то узнал от тренера юношеской команды Майка Туллберга и тренера академии Отто Аддо, которые лучше знакомы с датским футболом. У «Копенгагена» хорошее сочетание опытных игроков и амбициозной молодежи.