Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2022/2023

Терзич: «Жду от „Копенгагена“ очень страстного футбола»

вчера, 17:54
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)3 : 0Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгагенМатч завершен

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич дал комментарий перед матчем против «Копенгагена».

В Лиге чемпионов нет команд, которые бы этого не заслуживали. «Копенгаген» не играл в групповом этапе с 2016 года, но я жду от них очень страстного футбола. Я просмотрел все матчи «Копенгагена» в этом сезоне, что-то узнал от тренера юношеской команды Майка Туллберга и тренера академии Отто Аддо, которые лучше знакомы с датским футболом. У «Копенгагена» хорошее сочетание опытных игроков и амбициозной молодежи.

Все новости
Гвардиола назвал «Реал» фаворитом Лиги чемпионов
Вчера, 22:15
Ловчев: «Сегодняшний футбол „Спартака“ – самый лучший за последнее время»
Вчера, 21:11
Бельерин: «Играть за основу „Барселоны“ — моя мечта с детства»
Вчера, 20:06
Петржела: «Я бы поставил миллион евро на победу „Зенита“ в РПЛ»
Вчера, 19:38
Президент Ла Лиги сделал выбор между Бензема и Левандовским
Вчера, 18:03
Ройс: «Последние два матча у нас были неплохими»
Вчера, 18:01
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:56
Ждём сюрприза от датчан
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:55
Страстного и результативного!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 