Йоканович прокомментировал поражение «Динамо» от «Сочи»

Московское «Динамо» проиграло «Сочи» в девятом туре РПЛ со счётом 1:2. Главный тренер «бело‑голубых» подвел итоги матча.

С такими командами, как «Сочи», нужно играть быстрее и полностью выкладываться. В первом тайме мы не были достаточно последовательны в этих компонентах. Во второй половине мы попытались перевернуть игру, создавать больше моментов, но поздно включились. Наши три замены в перерыве матча вытекали из игры. Нам нужно было как‑то логически отреагировать на те действия, которые были в первом тайме.