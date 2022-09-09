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Йоканович прокомментировал поражение «Динамо» от «Сочи»

вчера, 22:54
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Московское «Динамо» проиграло «Сочи» в девятом туре РПЛ со счётом 1:2. Главный тренер «бело‑голубых» Славиша Йоканович подвел итоги матча.

С такими командами, как «Сочи», нужно играть быстрее и полностью выкладываться. В первом тайме мы не были достаточно последовательны в этих компонентах. Во второй половине мы попытались перевернуть игру, создавать больше моментов, но поздно включились. Наши три замены в перерыве матча вытекали из игры. Нам нужно было как‑то логически отреагировать на те действия, которые были в первом тайме.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 23:36
Правильно понимает тренер, что с Сочи, с ее возрастными игроками, играть надо быстрее. У южан возникают проблемы с бегущими командами. ЦСКА, Спартак, Краснодар. Им проиграл Сочи. С клубами упертыми, если можно так сказать, с уклоном на прагматику, не держащих темп большую часть времени, они над ними берут верх, или играют на ничью.
Герд Мюллер
Герд Мюллер
вчера в 23:18
У Динамо не хватает драйва, настроя на игру.
протон
протон
вчера в 23:12
С кем не бывает
Capral
Capral
вчера в 23:04, ред.
Неубедительное интервью. Если тренер, каждый раз ставит Гагнидзе- значит причин две, или он ничего не видит, или просто некем заменить. Если Гладышев выходит на замену- значит дело совсем плохо. Центр защиты не просто не сыгран, он откровенно слабый и беспомощный. Центра поля у ДИНАМО тоже нет. Определенные вопросы к тренеру конечно имеются, но глядя на состав- тренеру можно посочувствовать.... У шварца, состав был действительно конкурентноспособный, а в итоге- всё проиграл.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 22:55
Плохо играли, вот и влетели
Гость
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