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Генич рассказал, что у него была зависимость от ставок на футбольные матчи

сегодня, 16:38

Известный комментатор Константин Генич рассказал, что ранее у него была страсть к ставкам на футбол.

Я понял, что это стало проблемой, когда с утра вместо завтрака и разговора с детьми шел к компьютеру и смотрел, кто в ближайшее время играет – чемпионат Кореи, Японии. Чтобы интереснее день начался, надо 1000 рублей поставить. Думаешь, что сейчас выиграешь – и хорошее настроение на весь день будет.

Проигрываешь – начинаешь днём ещё что-то искать. Такое было, и это не самый приятный отрезок жизни. Особенно когда не анализируешь, а рефлексируешь, делаешь всё на эмоциях. Это очень нехороший союзник – этот приступ вводит тебя в состояние агонии. Думаешь, как быстрее урвать, отыграть, экспресс забабахать.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 17:35
Именно поэтому Генич сейчас активно рекламирует букмекеров?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:00
Лечиться надо...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:56
Давно было понятно,что есть что-то подобное,как и у большинства говорунов экрана.А теперь на государственном уровне значительную часть населения на это дело подсаживают. Ставочников(фирм)-как аптек и микрофинансовых организаций с ломбардами.
a5u88ejqqrqj
a5u88ejqqrqj
сегодня в 16:45
и что прошло, да неужели...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:42
А Костя то оказывается лудоман!
Гость
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