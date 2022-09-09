Генич рассказал, что у него была зависимость от ставок на футбольные матчи

Известный комментатор Константин Генич рассказал, что ранее у него была страсть к ставкам на футбол.

Я понял, что это стало проблемой, когда с утра вместо завтрака и разговора с детьми шел к компьютеру и смотрел, кто в ближайшее время играет – чемпионат Кореи, Японии. Чтобы интереснее день начался, надо 1000 рублей поставить. Думаешь, что сейчас выиграешь – и хорошее настроение на весь день будет.

Проигрываешь – начинаешь днём ещё что-то искать. Такое было, и это не самый приятный отрезок жизни. Особенно когда не анализируешь, а рефлексируешь, делаешь всё на эмоциях. Это очень нехороший союзник – этот приступ вводит тебя в состояние агонии. Думаешь, как быстрее урвать, отыграть, экспресс забабахать.