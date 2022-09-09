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Созин: «Не все страны считают Россию исчадием ада»

вчера, 18:00

Член комитета по этике РФС Андрей Созин отреагировал на новость о проведении товарищеской встречи между сборными России и Боснии и Герцеговины.

Можно выразить признательность людям, которые договорились сыграть с командой Боснии и Герцеговины. И сказать им спасибо – они показали мастерство. Раз Босния согласилась сыграть в Питере, значит, не все страны считают Россию исчадием ада. Уверен, таких стран на самом деле много. Для нас это очень достойный соперник. Хочется верить, что полный стадион гарантирован.

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