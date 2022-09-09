Канчельскис не считает «Спартак» народной командой

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» рассказал, какую команду считает самой народной в России.

Народная команда России — «Торпедо», а не ваш «Спартак» или «Зенит». Какой, блин, «Спартак» или «Зенит»? Кто это такие — не знаю, для меня «Торпедо» — народный коллектив: простые люди ходили на завод, а потом болели футболом, работали. Пусть люди не путают понятия с красно-белыми или сине-бело-голубыми. Это мое мнение. «Спартак» — это «Спартак».