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Канчельскис не считает «Спартак» народной командой

вчера, 18:59

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, какую команду считает самой народной в России.

Народная команда России — «Торпедо», а не ваш «Спартак» или «Зенит». Какой, блин, «Спартак» или «Зенит»? Кто это такие — не знаю, для меня «Торпедо» — народный коллектив: простые люди ходили на завод, а потом болели футболом, работали. Пусть люди не путают понятия с красно-белыми или сине-бело-голубыми. Это мое мнение. «Спартак» — это «Спартак».

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Все комментарии
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 23:43
Народная, имеется ввиду , самая популярная . Ну тут не поспорить, посмотрите сколько приходят на СМ на выезде.. Хотя, особо упоротые, придумываю другие критерии популярности.. Тик Ток, Ин Сто грамм и прочая шелуха..
Penokkio
Penokkio
вчера в 23:09
А для меня лично Канчельскис не футбольный эксперт, и кто теперь прав и кого теперь слушать?
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 22:48
Да её никто таковой не считает. Ну - кроме тарасовской публики
Izmar
Izmar
вчера в 22:14
Спартак такой же народный, как и Басков народный артист.
sv_1969
sv_1969 ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 21:35
Согласен с Вами! Так точней!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 21:18
Не понимаю твоего возмущения или ты таким образом хочешь мне показать свои глубокие познания в биографии Карпина, но спасибо я знаю про Карпина больше, я человеку, не тебе а другому напомнил, что Карпин тоже прибалт.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:12
Их только спаотачи т считают народными...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:08
Его мнение совсем не авторитетное, он больше за АПЛ смотрит, а в России он чужак
Сп62
Сп62
вчера в 20:58
Торпедо действительно когда-то была команда народная. Иванов, Стельцов, Воронин, Шустиков.. и, конечно В.А. Маслов.
старина
старина
вчера в 20:45
Канчелу корежит после кончины королевы Англии
Землянин
Землянин ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 20:45, ред.
Что сделал Карпин для России и Прибалтики, где работал, платил налоги, растил детей, в каких клубах и сборных играл и тренировал, например когда бодался с Зиданом и забивал победный гол на Стад де Франс❓🤷😀 Да он для России сделал больше многих других игроков, тренеров и налогоплательщиков
Kolenok
Kolenok
вчера в 20:40
Жальгирис для Канчелькиса народная команда!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:25
"Торпедо" – некогда заводская команда, если уж на то пошло. Канчельскис бредит.
DaslerU
DaslerU
вчера в 20:25
Да он же сказал, что это его мнение. У кого-то мнение что условный Динамо - Барнаул народная команда. Осень, время грибов.
Ravshan878
Ravshan878 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:23, ред.
MALOVAR, чуть добавлю ☝. Как сказал Доцент - "канай отсюда."😉.)
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:20
Сменилась ситуация - но все равно народно - российская, футбольная команда СПАРТАК Москва, а в Москве моя живёт любимая Бабушка.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 20:17
За всех не говори, я например знаю! Народная - это когда на финал кубка России Спартак - Динамо приходят 70 000 человек а на финал кубка Зенит - ЦСКА в 2016 - 36 000!!!!
Ravshan878
Ravshan878 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:16
Да да совершенно верно.Они были настоящими друзьями и коллеги.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 20:13
Кстати и Карпин прибалт.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:12
Этого прибалта народ не считает русским.
Бубнин
Бубнин
вчера в 20:12
Чем уже дырочка через которую "аристократ" видит мир, тем чаще он будет наблюдать там "простых на заводе".
lotsman
lotsman
вчера в 20:11
Вот именно, работали на заводе. А те, кто не работал на заводе, они уже не народ? Спортивное общество "Торпедо" было ведомственным, как и "Динамо", и "ЦСКА", и "Зенин". и "Локомотив"...............и все остальные. А "Спартак" был создан Косаревым на базе промкооперации. Промкооперация не относилась ни к одному ведомству и была поистине народной. За все команды, в основном, болели люди относящиеся к данным ведомствам, а за Спартак стал болеть весь народ, он был самым популярным, поэтому его и называли народным.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 19:58
Так и есть.
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:56
Человек прав.
drug01
drug01
вчера в 19:54
Это всё в прошлом
Futurista
Futurista ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 19:53
Ravshan878
Ravshan878 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:45
Позвольте чуть добавлю.
Он нажрался.)))
alexamit
alexamit
вчера в 19:45
Канчельскис!Ты не прав!За Спартак болеют от Калининграда до Аляски,а за зенит только болотный питер! А Торпедо знали только тогда,когда там играли Стрельцов с Ворониным.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:43
НИкто не знает,что такое "народная".в приложению к характеристике команды. Это удачное самоназвание,слетевшее с уст некогда именитого футболиста и футбольного деятеля.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:42
ему в своё время в МЮ наверное всю бошку отбили кто его вообще спрашивает и кто его слушает
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