Ахметов: «Наша задача — в каждом матче выигрывать и показывать свой футбол»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался задачах клуба на сезон.
Я полностью освоился. Наша задача — в каждом матче выигрывать и показывать свой футбол. Как минимум: бороться за тройку. Тройка — это всегда престижно. А там уже как всевышний даст. В Кубке России у нас максимальные планы.
https://www.soccer.ru/game
Поэтому за другие репосты 10,09 и не было автоматически добавлено очков для ставок.
https://www.soccer.ru/game
Поэтому за другие репосты 10,09 и не было автоматически добавлено очков для ставок.