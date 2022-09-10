Ахметов: «Наша задача — в каждом матче выигрывать и показывать свой футбол»

Полузащитник «Краснодара» высказался задачах клуба на сезон.

Я полностью освоился. Наша задача — в каждом матче выигрывать и показывать свой футбол. Как минимум: бороться за тройку. Тройка — это всегда престижно. А там уже как всевышний даст. В Кубке России у нас максимальные планы.