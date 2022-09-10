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Ахметов: «Наша задача — в каждом матче выигрывать и показывать свой футбол»

вчера, 23:28

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался задачах клуба на сезон.

Я полностью освоился. Наша задача — в каждом матче выигрывать и показывать свой футбол. Как минимум: бороться за тройку. Тройка — это всегда престижно. А там уже как всевышний даст. В Кубке России у нас максимальные планы.

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Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:53
Молодец,уже пости не удаляешься(всё бродишь вокруг.да около,на грани),не то что в ЦСКА.Там,бывалоча,и 10 игровых минут для этого хватало.
David Young
David Young ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 23:39
"8) Экспорт материала в VK или OK: 50 очков. Начисление через час после экспорта (раз в день в одну соц. сеть). Репост запрещено удалять до конца месяца."
https://www.soccer.ru/game

Поэтому за другие репосты 10,09 и не было автоматически добавлено очков для ставок.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:37
Вообще-то у всех команд такие задачи.
Гость
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