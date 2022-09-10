Соломатин: «Уверенная победа ЦСКА, которая не вызвала ни одного вопроса»

Экс-игрок ЦСКА подвел итог матча 9-го тура РПЛ , в котором «армейцы» обыграли «Краснодар» (4:1).

Уверенная победа, которая не вызвала ни одного вопроса. Первый тайм — два очевидных пенальти. Во втором тайме быстрый гол оживил «Краснодар», но вовремя команда собралась и забила ещё два, доведя игру до уверенной победы.