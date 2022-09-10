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Соломатин: «Уверенная победа ЦСКА, которая не вызвала ни одного вопроса»

сегодня, 20:26
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Экс-игрок ЦСКА Андрей Соломатин подвел итог матча 9-го тура РПЛ, в котором «армейцы» обыграли «Краснодар» (4:1).

Уверенная победа, которая не вызвала ни одного вопроса. Первый тайм — два очевидных пенальти. Во втором тайме быстрый гол оживил «Краснодар», но вовремя команда собралась и забила ещё два, доведя игру до уверенной победы.

Почему ЦСКА третью игру подряд забивает дома четыре? Качество футболистов и работают тренерские идеи. Гайч даже забивает, причём после таких комбинаций, а не на шару.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:18
Бесспорная победа.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 21:45
Армейцы ирали лучше Краснодара, больше атаковали и острее были весь матч. Заслуженная победа ЦСКА.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:26
Шикарные голы с точки, всем бы так и играли бы в финалах лч
протон
протон
сегодня в 21:09
Гайч, за отведенное ему время, отлично себя проявляет, виден его прогресс и желание побороться за место в основе, комбинация с Обляковым просто шикарная была!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:27
болел коняшек с победой
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