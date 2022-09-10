Соломатин: «Уверенная победа ЦСКА, которая не вызвала ни одного вопроса»

Экс-игрок ЦСКА Андрей Соломатин подвел итог матча 9-го тура РПЛ, в котором «армейцы» обыграли «Краснодар» (4:1).
Уверенная победа, которая не вызвала ни одного вопроса. Первый тайм — два очевидных пенальти. Во втором тайме быстрый гол оживил «Краснодар», но вовремя команда собралась и забила ещё два, доведя игру до уверенной победы.
Почему ЦСКА третью игру подряд забивает дома четыре? Качество футболистов и работают тренерские идеи. Гайч даже забивает, причём после таких комбинаций, а не на шару.