Федотов: «Обляков у нас джокер, вышел, создал много моментов»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил игру своей команды в матче 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).
Обляков у нас джокер, вышел, создал много моментов. Это дорогого стоит. У нас много матчей, ротация будет всегда. Что касается пенальти, у нас записано три человека. Выходит новый исполнитель, новый удар. У игроков нет дум, в какой угол пробить. Здесь всё сработало.
и помог оформить покер.
и помог оформить покер.
Облякова просто правильно надо использовать на поле. Он не защитник и не полузащитник оборонительного плана ,а скорее ближе к воротам соперника более эффективен. На подыгрыше нападающим .
Облякова просто правильно надо использовать на поле. Он не защитник и не полузащитник оборонительного плана ,а скорее ближе к воротам соперника более эффективен. На подыгрыше нападающим .