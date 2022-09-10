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Федотов: «Обляков у нас джокер, вышел, создал много моментов»

сегодня, 21:37
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил игру своей команды в матче 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).

Обляков у нас джокер, вышел, создал много моментов. Это дорогого стоит. У нас много матчей, ротация будет всегда. Что касается пенальти, у нас записано три человека. Выходит новый исполнитель, новый удар. У игроков нет дум, в какой угол пробить. Здесь всё сработало.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:10
Федотову не стыдно после спекталя сказки рассказывать, меня прям коробит от такой безнравственности. судья творил беспредел в их пользу а они молчат
Futurista
Futurista
сегодня в 22:42
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:23
Появился Ванька-джокер
и помог оформить покер.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:22
Федотов: что касается пенальти- это наша фишка
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:15
Почему у Федотова начинают играть даже те , кто предыдущим тренерам был просто не нужен. Пример Гайча, Кучаева у всех перед глазами.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:58
Федотов умнее предыдущих тренеров оказался, у которых Ваня был на ведущих ролях.
протон
протон
сегодня в 21:54
Гайч тоже хороший джокер, с замены у него отлично получается в игру входить, постоянно какой нибудь момент есть или сам придумает, как с Ростовом было, протащил мяч и почти ведь забил!
Облякова просто правильно надо использовать на поле. Он не защитник и не полузащитник оборонительного плана ,а скорее ближе к воротам соперника более эффективен. На подыгрыше нападающим .
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ Andrei Galash (раскрыть)
сегодня в 21:49
Армейцам редко дают пробивать пенальти. Да же когда должны пробивать судьи делают вид что не видели нарушений против армейцев. Что подтверждается несколькими играми в прошлых турах.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 21:40
Если так дальше будут пенальти ставить - в список всю команду надо добавить
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:40
Федотов - вдумчивый тренер!
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