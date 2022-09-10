Федотов: «Обляков у нас джокер, вышел, создал много моментов»

Главный тренер ЦСКА оценил игру своей команды в матче 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).

Обляков у нас джокер, вышел, создал много моментов. Это дорогого стоит. У нас много матчей, ротация будет всегда. Что касается пенальти, у нас записано три человека. Выходит новый исполнитель, новый удар. У игроков нет дум, в какой угол пробить. Здесь всё сработало.