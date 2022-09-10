Сторожук: «Сложный матч в психологическом плане, мы не справились»

Главный тренер «Краснодара» подвел итог матча РПЛ , в котором его команда уступила ЦСКА (1:4).

Сложный матч в психологическом плане, мы не справились. Было робкое начало, не так активно, как мы привыкли Будем разбираться. Да, проиграли, но ничего страшного не произошло. Судейские моменты комментировать не буду, только футбол. В этом надо прибавлять. В таких матчах на первый план выходит ментальное состояние. Такие матчи требуют опыта.