Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Сторожук: «Сложный матч в психологическом плане, мы не справились»

сегодня, 20:53
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук подвел итог матча РПЛ, в котором его команда уступила ЦСКА (1:4).

Сложный матч в психологическом плане, мы не справились. Было робкое начало, не так активно, как мы привыкли Будем разбираться. Да, проиграли, но ничего страшного не произошло. Судейские моменты комментировать не буду, только футбол. В этом надо прибавлять. В таких матчах на первый план выходит ментальное состояние. Такие матчи требуют опыта.

Все новости
Федотов: «Обляков у нас джокер, вышел, создал много моментов»
Сегодня, 21:37
Мостовой: «„Краснодар“ мы сегодня не видели»
Сегодня, 20:40
Соломатин: «Уверенная победа ЦСКА, которая не вызвала ни одного вопроса»
Сегодня, 20:26
В «Крыльях Советов» оценили итоги трансферной кампании
Сегодня, 18:56
Корниленко: «Мы выглядели достойно с любым соперником»
Сегодня, 18:14
Тихонов надеется, что «Факел» возьмёт очки в матче с «Локомотивом»
Сегодня, 16:37
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:21, ред.
Задор продемонстрировали.
протон
протон
сегодня в 21:10
Такие матчи требуют опыта и как минимум нормального опорника в составе. А не несчастного Кривцова, который на этой позиции не может ни надежность обеспечить, ни изобретательность проявить. Его бы повыше.
Ну а так, конечно, собственные же ошибки и сделали результат. Три необязательных фола привели к двум пенальти, подобное даже Сафоновым в воротах и живой атакой компенсировать сложно.
pomor45
pomor45
сегодня в 21:07
Понимает, что в судей пальцем тыкать себе дороже.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 21:05
Так бывает
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 