Сторожук: «Сложный матч в психологическом плане, мы не справились»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук подвел итог матча РПЛ, в котором его команда уступила ЦСКА (1:4).
Сложный матч в психологическом плане, мы не справились. Было робкое начало, не так активно, как мы привыкли Будем разбираться. Да, проиграли, но ничего страшного не произошло. Судейские моменты комментировать не буду, только футбол. В этом надо прибавлять. В таких матчах на первый план выходит ментальное состояние. Такие матчи требуют опыта.
Ну а так, конечно, собственные же ошибки и сделали результат. Три необязательных фола привели к двум пенальти, подобное даже Сафоновым в воротах и живой атакой компенсировать сложно.
Ну а так, конечно, собственные же ошибки и сделали результат. Три необязательных фола привели к двум пенальти, подобное даже Сафоновым в воротах и живой атакой компенсировать сложно.