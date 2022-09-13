Гаджиев: «Сейчас в РПЛ тренерам дают меньше времени»

Экс-тренер «Анжи» высказал точку зрения по поводу увольнения тренеров в текущем сезоне РПЛ .

Согласен, что сейчас в РПЛ тренерам дают меньше времени, чтобы добиться результата. Но «Локомотив» под это определение не попадает, потому что там было достаточно времени у Комппера, чтобы показать хоть что-то. Далеко не всегда клубы, приглашающие тренеров, понимают, кто им нужен. И получается, что встречают по одёжке, а провожают по эмоциям.

Назначать тренеров надо по уму и по знанию предмета. Тренер должен знать законы и принципы игры той или иной команды. Если руководитель клуба назначает тренера, но при этом не знает его способностей, знания футбола, справится ли он с требованиями команды, то какой смысл назначать его? Увольнение — это не только замечание тренеру, но и свидетельство, что при отборе кандидатов на пост главного тренера клубом были допущены определённые просчёты.