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Гаджиев: «Сейчас в РПЛ тренерам дают меньше времени»

вчера, 23:27

Экс-тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев высказал точку зрения по поводу увольнения тренеров в текущем сезоне РПЛ.

Согласен, что сейчас в РПЛ тренерам дают меньше времени, чтобы добиться результата. Но «Локомотив» под это определение не попадает, потому что там было достаточно времени у Комппера, чтобы показать хоть что-то. Далеко не всегда клубы, приглашающие тренеров, понимают, кто им нужен. И получается, что встречают по одёжке, а провожают по эмоциям.

Назначать тренеров надо по уму и по знанию предмета. Тренер должен знать законы и принципы игры той или иной команды. Если руководитель клуба назначает тренера, но при этом не знает его способностей, знания футбола, справится ли он с требованиями команды, то какой смысл назначать его? Увольнение — это не только замечание тренеру, но и свидетельство, что при отборе кандидатов на пост главного тренера клубом были допущены определённые просчёты.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 00:27
Терюшков не в курсе нюансов
протон
протон
вчера в 23:59
Гмг - один из лучших тренеров Рпл, которому не дали показать свой потенциал в родном клубе и в Кс. Считаю его мудрым и авторитетным тренером. Человек с большой буквы, который очень многое сделал для футбола.
Бoрат
Бoрат
вчера в 23:32
Всё правильно делают
Вон, бегемота из Рубина вовремя не выгнали
И казанцы вылетели напрямую в ФНЛ
А так смотришь, убрали бы вовремя жиробаса
И какой нибудь даже не самый топовый тренер помог бы сохранить прописку в РПЛ
протон
протон
вчера в 23:28
Казалось бы, что тут Челси при Абрамовиче)
Гость
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