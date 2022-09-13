Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Орлов: «У „Зенита“ нет конкурентов? Всего девять туров прошло»

сегодня, 20:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)8 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о турнирных перспективах «Зенита» после победы клуба из Санкт-Петербурга в матче РПЛ против «Оренбурга» (8:0).

«Зенит» разгромил «Оренбург». Считаю, гости оказались не готовы к этому матчу прежде всего психологически. Они увидели стадион, бразильцев, мотивированных игроков команды Семака, и, что называется, «поплыли». Пропустили первый гол, не смогли что-либо противопоставить. Так расклеиваться нельзя! Надо все равно играть.

У «Зенита» нет конкурентов? Ну подождите вы. Всего девять туров прошло. ЦСКА крупно победил «Краснодар». Считаю, «Динамо» неплохо укрепилось. Мне кажется, Норманн может здорово усилить москвичей.

Рано короновать подопечных Семака. Впереди зимняя пауза, селекция. Как себя будут чувствовать бразильцы? Может быть, кто-то из них уедет? Да миллион всяких нюансов. Чего гадать?

Все новости
Игонин: «У нас часто „Зениту“ просто тяжело настроиться на матч»
Сегодня, 22:19
Лещук: «Командой сыграли достаточно хорошо»
Сегодня, 21:54
Лесовой: «Не реализовали много моментов, могли раньше заканчивать»
Сегодня, 21:34
Гладышев сравнил игру «Динамо» при Шварце и Йокановиче
Сегодня, 21:16
Аршавин: «Медиафутбол не закроется, но будет уже не так громко звенеть»
Сегодня, 20:51
Нагайцев: «Спокойно готовимся к следующей игре»
Сегодня, 20:10
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 22:12
Давно этого комментатора не слышно было
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 21:59
Никак гена не угомонится.
протон
протон
сегодня в 21:58
Никто не уедет из бразильцев, где им еще столько денег насыпят?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 21:16
Геннадий Сергеевич сейчас в таком возрасте, когда говорить можно всё что угодно.
Пусть говорит...
Дай бог ему здоровья.
rr4ht8r8tzv3
rr4ht8r8tzv3
сегодня в 21:15
опять с пустого в порожнее...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:14
Генка -старый ловелас-нацелился на дурнушки,и поёт ей :Красавица моя,сладенькая,я всё равно тебя выведу на подиум,на неделю большой моды в Милане!НЕ верь никому,что ты неконкурентоспособна!
протон
протон
сегодня в 21:00, ред.
Есть всё же некая досада. Досада от того, что так закончился только один матч, хотя +- такой же счёт должен быть в матчах со всеми командами потенциальной второй восьмёрки.
Это первая такая игра в этом сезоне, к которой Зенит не отнёсся наплевательски.

Никто и ничего не помешает Зениту стать чемпионом. Зенит в разы превосходит в мастерстве все команды в РПЛ. Поэтому Орлову не стоит лукавить. Если только убрать бразильцев, то тогда у Зенита с чемпионством возникнут проблемы. Но уход бразильцев из Зенита далёк от действительности. Так что кайф болельщикам Зенита гарантирован до конца сезона.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 