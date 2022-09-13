Орлов: «У „Зенита“ нет конкурентов? Всего девять туров прошло»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о турнирных перспективах «Зенита» после победы клуба из Санкт-Петербурга в матче РПЛ против «Оренбурга» (8:0).

«Зенит» разгромил «Оренбург». Считаю, гости оказались не готовы к этому матчу прежде всего психологически. Они увидели стадион, бразильцев, мотивированных игроков команды Семака, и, что называется, «поплыли». Пропустили первый гол, не смогли что-либо противопоставить. Так расклеиваться нельзя! Надо все равно играть.

У «Зенита» нет конкурентов? Ну подождите вы. Всего девять туров прошло. ЦСКА крупно победил «Краснодар». Считаю, «Динамо» неплохо укрепилось. Мне кажется, Норманн может здорово усилить москвичей.

Рано короновать подопечных Семака. Впереди зимняя пауза, селекция. Как себя будут чувствовать бразильцы? Может быть, кто-то из них уедет? Да миллион всяких нюансов. Чего гадать?