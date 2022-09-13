Лещук: «Командой сыграли достаточно хорошо»

Голкипер «Динамо» прокомментировал победу своей команды над «Ахматом» в матче Кубка России (2:1).

Командой сыграли достаточно хорошо, единственное, что мне лично не нравится, что мы опускаемся в конце матча и даем сопернику создавать моменты около наших ворот. Это нужно как-то исправлять, потому что такая тенденция уже с прошлого сезона идет. Не очень хорошо.

Что касается игры, то, в принципе, неплохо, было несколько моментов, где мог на выходе сыграть, ногами можно было чуть получше. Тяжело говорить по пропущенному голу, нужно посмотреть видео, что можно было сделать по-другому.

Да, не видел момент удара, кто-то из наших игроков выкинул ногу, получается, между ног пролетел мяч. Всегда им говорил, чтобы защищали, наоборот, удар между ног, тем самым они закрывают один угол, мне оставляют другой. Но пока они не до конца это понимают, все равно в каких-то моментах выбрасывают ногу, пытаются заблокировать удар, но идет удар в противоход между ног. Один из тяжелых ударов для вратаря.