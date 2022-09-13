Игонин: «У нас часто „Зениту“ просто тяжело настроиться на матч»

Бывший футболист «Зенита» оценил, сможет ли клуб из Санкт-Петербурга пройти текущий сезон без поражений.

Сложно сказать, сможет ли «Зенит» повторить результат лондонского «Арсенала» — отыграть чемпионат без поражений. В АПЛ уровень сопротивления, мотивации на игру, совершенно другой, плюс команды более достойные, чем у нас.

У нас часто петербуржцам просто тяжело настроиться на матч. Если «Зенит» будет выходить настроенным на каждую игру, то он может пройти чемпионат без поражений.