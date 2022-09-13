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Игонин: «У нас часто „Зениту“ просто тяжело настроиться на матч»

вчера, 22:19

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин оценил, сможет ли клуб из Санкт-Петербурга пройти текущий сезон без поражений.

Сложно сказать, сможет ли «Зенит» повторить результат лондонского «Арсенала» — отыграть чемпионат без поражений. В АПЛ уровень сопротивления, мотивации на игру, совершенно другой, плюс команды более достойные, чем у нас.

У нас часто петербуржцам просто тяжело настроиться на матч. Если «Зенит» будет выходить настроенным на каждую игру, то он может пройти чемпионат без поражений.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:39
Они вроде как бы профессионалы
ABir
ABir
вчера в 23:31
В отсутствии реальной конкуренции рано или поздно класс лидера обречён снижаться до уровня соперников, а класс соперников будет подтягиваться до класса немотивированного лидера
Бoрат
Бoрат
вчера в 23:04
Пфффф
Как вариант, можно вместо того, чтобы платить оклад
Сделать зарплату меньше, а больше платить премиальные - за голы, за победы, за сухой матч и так далее
ygjt5n4vnz94
ygjt5n4vnz94
вчера в 22:58
надо всегда побеждать
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:22
Им и настраиваться не надо,они просто выходят и выигрывают
Гость
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