Игонин: «У нас часто „Зениту“ просто тяжело настроиться на матч»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин оценил, сможет ли клуб из Санкт-Петербурга пройти текущий сезон без поражений.
Сложно сказать, сможет ли «Зенит» повторить результат лондонского «Арсенала» — отыграть чемпионат без поражений. В АПЛ уровень сопротивления, мотивации на игру, совершенно другой, плюс команды более достойные, чем у нас.
У нас часто петербуржцам просто тяжело настроиться на матч. Если «Зенит» будет выходить настроенным на каждую игру, то он может пройти чемпионат без поражений.
Как вариант, можно вместо того, чтобы платить оклад
Сделать зарплату меньше, а больше платить премиальные - за голы, за победы, за сухой матч и так далее
Как вариант, можно вместо того, чтобы платить оклад
Сделать зарплату меньше, а больше платить премиальные - за голы, за победы, за сухой матч и так далее