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РФС разрешил «Сочи» заявить Луку Джорджевича

сегодня, 17:11

РФС разрешил «Сочи» заявить на сезон нападающего Луку Джорджевича после закрытия регистрационного периода. Это решение было принято по итогам заседания комитета по статусу игроков. В заявлении сказано:

Удовлетворить заявление ФК «Сочи» о регистрации футболиста Луки Джорджевича (09.07.1994 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить клубу осуществить регистрацию для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста.

Джорджевич перешел в «Сочи» на правах свободного агента.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 18:42
РФС, оказывается, иногда может принимать нормальные решения.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:33
Хорошо парнишка начинал , но переход в Зенит все испортил. Впрочем многие загубили свои карьеры , перейдя в Зенит. Переоценка своих возможностей дорого обходится. Посмотрим , как пойдут дела в Сочи. Может еще и увидим возвращение к раннему его уровню.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:57
Сидел "Сочи" на заборе и просил за игрока-
мы таких по свету ищем :Не Мудищев,но Лука...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:31
хорошее усиление.
urxvbmrmfcg7
urxvbmrmfcg7
сегодня в 17:12
сейчас все можно...
ef4dzgf5btq5
ef4dzgf5btq5
сегодня в 17:12
Это хорошо
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