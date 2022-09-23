РФС разрешил «Сочи» заявить Луку Джорджевича

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сегодня, 17:11

РФС разрешил «Сочи» заявить на сезон нападающего после закрытия регистрационного периода. Это решение было принято по итогам заседания комитета по статусу игроков. В заявлении сказано:

Удовлетворить заявление ФК «Сочи» о регистрации футболиста Луки Джорджевича (09.07.1994 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить клубу осуществить регистрацию для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста.

Джорджевич перешел в «Сочи» на правах свободного агента.