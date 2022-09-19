Стало известно, почему Сазонов решил играть за сборную Грузии, а не России

Знакомый с ситуацией источник сообщил, почему защитник «Динамо» Саба Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии, а не за сборную России.
РФС вышел на Сазонова с предложением играть за сборную России раньше грузинской Федерации. Российский союз запрашивал паспортные данные игрока и прочие документы, но до реального вызова и предложения долгое время дело не доходило.
Сазонов долгое время ждал активных действий от российской стороны и не собирался отказываться от вызова в сборную России. Но вскоре на игрока вышла грузинская Федерация, которая проявила себя гораздо активнее — пригласила игрока в Грузию, объяснила ему перспективы. После этого Сазонов принял предложение Грузии. К тому моменту, когда Сазонову пришёл вызов в молодёжную сборную России, он уже решил играть за грузинскую сборную.
Был в 2018 в Тбилиси, Батуми
Перед поездкой многие говорили, что у нас с Грузией какое то обострение, и надо быть осторожнее
Не знаю, может обострение было у политиков, но для меня эта неделя была одной из лучших в жизни
Необычайно веселые добрые и гостеприимные люди.
Если по теме, то странно , что гражданина Сазонова приглашают в свои ряды аш две европейские сборные. По идее он должен быть талантищем и на слуху, а я о нем первый раз слышу
Был в 2018 в Тбилиси, Батуми
Перед поездкой многие говорили, что у нас с Грузией какое то обострение, и надо быть осторожнее
Не знаю, может обострение было у политиков, но для меня эта неделя была одной из лучших в жизни
Необычайно веселые добрые и гостеприимные люди.
Если по теме, то странно , что гражданина Сазонова приглашают в свои ряды аш две европейские сборные. По идее он должен быть талантищем и на слуху, а я о нем первый раз слышу
Парню 20 лет, а он уже основной ЦЗ крепкого клуба РПЛ. Может вырасти в топового игрока по нашим меркам как тот же Сперцян. В сборной кроме Дивеева, Джикии и Чистякова нет нормальных защитников, остальные не сильнее Сазонова
Грузия омолаживает состав, есть перспективные таланты.
Парню 20 лет, а он уже основной ЦЗ крепкого клуба РПЛ. Может вырасти в топового игрока по нашим меркам как тот же Сперцян. В сборной кроме Дивеева, Джикии и Чистякова нет нормальных защитников, остальные не сильнее Сазонова
Грузия омолаживает состав, есть перспективные таланты.