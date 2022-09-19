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Стало известно, почему Сазонов решил играть за сборную Грузии, а не России

сегодня, 17:17

Знакомый с ситуацией источник сообщил, почему защитник «Динамо» Саба Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии, а не за сборную России.

РФС вышел на Сазонова с предложением играть за сборную России раньше грузинской Федерации. Российский союз запрашивал паспортные данные игрока и прочие документы, но до реального вызова и предложения долгое время дело не доходило.

Сазонов долгое время ждал активных действий от российской стороны и не собирался отказываться от вызова в сборную России. Но вскоре на игрока вышла грузинская Федерация, которая проявила себя гораздо активнее — пригласила игрока в Грузию, объяснила ему перспективы. После этого Сазонов принял предложение Грузии. К тому моменту, когда Сазонову пришёл вызов в молодёжную сборную России, он уже решил играть за грузинскую сборную.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:15
Патаму-шта я грузин,и вапще такой один.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:02
Вообщем отсутствие Сазонова в сб. России небольшая потеря но отмечу нерасторопность наших чиновников, которые думают прежде всего о глубине своего кармана и о кресле на котором они сидят, к примеру, отсутствие воспитанника Академии Краснодара Сперцяна Эдуарда серьёзная потеря для нашей сборной, причина в том же.
lotsman
lotsman
сегодня в 18:53
Грузины были более заинтересованы в нём, чем Россия.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 18:51
Ну и правильно, парень красава. Со Сперцяном телились и упустили, тут че на те же грабли наступают, я не знаю. Уволить половину штата и набрать новых
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:48
Да пускай хоть за сборную Никарагуа играет . Обыкновенный Сазонов .
Kuvkil
Kuvkil
сегодня в 18:46
Там хороший состав
adekvat
adekvat
сегодня в 18:39
Пусть и Динамо на Тбилисское меняет. И фамилию на Сазонидзе.
баск
баск
сегодня в 18:25
Какая-то странная возня образовалась вокруг совершенно естественного выбора человека.

Сазонов, ещё летом будучи совершенно безнадёжным, буквально в последний месяц обнаружил тенденцию к профессиональному развитию.
Ну так и пусть развивается, это можно только приветствовать.
Любые сборные России сейчас- это фантомы, и неизвестно когда это кончится.
А грузинская молодёжка сыграет в эти дни с Португалией и Турцией.

Что интересно, даже буратинский Терюшков- и тот поддержал парня..))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:25
Будет только время и силы тратить выезжая играть за сборную Грузии.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:19
Не велика потеря!
008Maximus
008Maximus
сегодня в 18:15
Всё правильно сделал, кто захотел, тот и получил. Не чего страшного не произошло
протон
протон
сегодня в 18:10
Если брать только спортивную составляющую, то абсолютно правильное решение Сазонова, особенно в нынешних реалиях. Лучше играть за сборную Грузии, чем не играть вовсе.
Парню 20 лет, а он уже основной ЦЗ крепкого клуба РПЛ. Может вырасти в топового игрока по нашим меркам как тот же Сперцян. В сборной кроме Дивеева, Джикии и Чистякова нет нормальных защитников, остальные не сильнее Сазонова
Грузия омолаживает состав, есть перспективные таланты.
Бoрат
Бoрат
сегодня в 18:01
Грузины замечательные люди
Был в 2018 в Тбилиси, Батуми
Перед поездкой многие говорили, что у нас с Грузией какое то обострение, и надо быть осторожнее
Не знаю, может обострение было у политиков, но для меня эта неделя была одной из лучших в жизни
Необычайно веселые добрые и гостеприимные люди.
Если по теме, то странно , что гражданина Сазонова приглашают в свои ряды аш две европейские сборные. По идее он должен быть талантищем и на слуху, а я о нем первый раз слышу
Сп62
Сп62 ответ EVERTON (раскрыть)
сегодня в 17:58
И не прибудет.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 17:53
Играть то лучше с Англией а не с Киргизией.
autochthon
autochthon
сегодня в 17:52
Молодец, поступило реальное предложение - согласился. Тем более корни и говорит без акцента на грузинском и русском. А нашим меньше спать надо. Так Чапаева проспали.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:39
Добрый вечер! Сегодня доставили приз: Вместо двух футболок,там оказалось худи.Возможно это ошибка и этот приз ждет кто то другой.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:34
Да не пох ли... Хочет пусть играет. Такое впечатление что Рон или Месси отказались.
a-league
a-league
сегодня в 17:31
Какие проблемы, если у человека есть грузинские корни
Capral
Capral
сегодня в 17:25
Мне всё-равно за какую сборную он будет играть, главное- чтобы не ушел из ДИНАМО.
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 17:25
Он так решил
EVERTON
EVERTON
сегодня в 17:19
С России не убудет!
asraeil
asraeil
сегодня в 17:19
Кто раньше встал, того и тапочки...
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