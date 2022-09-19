Стало известно, почему Сазонов решил играть за сборную Грузии, а не России

Знакомый с ситуацией источник сообщил, почему защитник «Динамо» принял решение выступать за сборную Грузии, а не за сборную России.

РФС вышел на Сазонова с предложением играть за сборную России раньше грузинской Федерации. Российский союз запрашивал паспортные данные игрока и прочие документы, но до реального вызова и предложения долгое время дело не доходило.

Сазонов долгое время ждал активных действий от российской стороны и не собирался отказываться от вызова в сборную России. Но вскоре на игрока вышла грузинская Федерация, которая проявила себя гораздо активнее — пригласила игрока в Грузию, объяснила ему перспективы. После этого Сазонов принял предложение Грузии. К тому моменту, когда Сазонову пришёл вызов в молодёжную сборную России, он уже решил играть за грузинскую сборную.