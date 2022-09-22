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Ломаев не полетел вместе со сборной России в Киргизию

сегодня, 14:58

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев не отправится с национальной командой на товарищеский матч против Киргизии.

Тренерский штаб сборной решил, что нет смысла брать на одну товарищескую игру сразу четырёх вратарей, поэтому было решено оставить в России Ломаева. Очень доволен его работой и отношением к делу. Мы его вызвали, чтобы познакомиться поближе в тренировочном процессе, немало времени провели в теоретическом зале за просмотром его игр. Надеюсь, что Иван будет и дальше прогрессировать.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:01
Всему своё время. А Ване удачи !
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