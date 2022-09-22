Ломаев не полетел вместе со сборной России в Киргизию

Тренер вратарей сборной России сообщил, что голкипер «Крыльев Советов» не отправится с национальной командой на товарищеский матч против Киргизии.

Тренерский штаб сборной решил, что нет смысла брать на одну товарищескую игру сразу четырёх вратарей, поэтому было решено оставить в России Ломаева. Очень доволен его работой и отношением к делу. Мы его вызвали, чтобы познакомиться поближе в тренировочном процессе, немало времени провели в теоретическом зале за просмотром его игр. Надеюсь, что Иван будет и дальше прогрессировать.