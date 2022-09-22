Молодые вратари Англии, Испания без Де Хеа, Бельгия со слабым Азаром. Составы сборных на Лигу наций

1663856624

вчера, 17:23

Первые встречи уже сегодня.

Сборная России изолирована от международных соревнований и довольствуется матчами с Киргизией, Ираном и Боснией. Однако футбольная жизнь в Европе течет своим чередом. К чемпионату мира национальные команды будут готовиться с помощью матчей Лиги Наций.

Бельгия пытается воспользоваться очередным последним шансом

Сколько же раз эксперты замечали, что у сильнейшего поколения бельгийской сборной все меньше времени выиграть что-то стоящее! Ни одной победы на ЧМ и ЧЕ , поражения в четвертьфиналах и полуфиналах. При не самом дорогом составе это вторая команда в рейтинге ФИФА .

Мини-неожиданность – вызов Эдена Азара. Когда-то главный талант Бельгии ничем не запомнился за 4 года в «Реале» и нынешний сезон начинает тоже скверно. Похожая ситуация с братом Торганом, которого уже хочет продать «Боруссия Д». Еще и основной форвард Лукаку выбыл до октября.

Два главных изменения в команде Мартинеса – появление новых талантов. 22-летний форвард Лоис Опенда летом перешел в «Ланс», быстро попал в основу и забил 4 мяча в 8 встречах. Второй – Амаду Онана, который после перехода в «Эвертон» втрое увеличил свою трансферную стоимость. Лэмпард оценил его цепкость и выпускал в старте в последних пяти матчах. Лига наций – возможность для Мартинеса оценить их уровень.

В группе лидеров у бельгийцев остаются те же Де Брюйне, Тилеманс, Карраско, Дендонкер и Куртуа.

Франция подпитывается молодежью

Мы точно не увидим на мундиале Поля Погба – из-за травмы он может появиться на поле разве что в январе. При этом сборная несильно потеряла в атакующем потенциале за счет новых лиц. С марта Дешам начал привлекать Кристофера Нкунку и Орельена Тчуамени. Первый уже стал лидером «Лейпцига» и не сбавляет в результативности. Последний быстро влился в концепцию «Реала», образует связку с Модричем и Кроосом в центре поля и активно действует в создании остроты.

Из молодежной сборной подтянули Вильяма Салиба – он надежен в «Арсенале», чем позволяет Эдегору и Ко не волноваться за оборону. Набирает силу и вратарская линия с Миком Меньяном и Альбаном Ляфоном.

Французам попалась не самая сложная группа на ЧМ , соперничать придется разве что с Данией, только пугает статистика в Лиге Наций – подопечные Дидье Дешама идут на последнем месте в своей группе, а очный поединок с датчанами (они в одном квартете и здесь) проиграли.

У Англии сильная вратарская линия

Вратарская бригада сборной не отличается опытом выступлений за национальную команду – и Хендерсон, и Рамсдейл, и Поуп не провели даже 10 матчей в составе Англии. Однако это не отменяет надежности Аарона и Дина – именно между ними будет выбирать Саутгейт. До мирового первенства есть возможность делить время на поле между обоими – но к ноябрю с первым номером лучше определиться.

У главного тренера есть приятная головная боль при выборе правого защитника – тут и надежный Уокер, и скоростной Александер-Арнольд, и Триппьер с Джеймсом. Хотя за место в старте в первую очередь будут бороться молодые Трент и Рис.

В статусе сборной Англии можно найти параллели с Бельгией – это тоже одна из самых талантливых, но неудачливых сборных. Правда, у англичан на исправление ситуации чуть больше времени. Игрой в сентябрьских матчах англичане должны получить заряд уверенности, последнее место в группе с лидирующей Венгрией – результат, который не отражает возможностей этой команды.

Испания учится жить без Де Хеа

Энрике понимает, что в Испании есть вратари, играющие лучше Давида. Основным, вероятнее всего, будет Унаи Симон – он чаще появлялся в воротах испанцев.

Еще одна тенденция – привлечение молодежи из «Барселоны» с опытными «дядьками-наставниками» Жорди Альбой и Серхио Бускетсом. Гави и Педри – главные таланты «блауграны», которые помогают Хави выстраивать новый коллектив. Обоим нет и 20 лет, но их появление в национальной команде не вызывает вопросов.

Сборной Испании предстоит интересное соперничество с Германией за лидерство в группе Е на ЧМ . В Лиге Наций «красная фурия» встретится со Швейцарией и Португалией – неплохая репетиция перед основным актом.

Италия пролетает мимо ЧМ

Перед командой не стоит принципиальных задач – подопечные Роберто Манчини уже проиграли битву за чемпионат мира, так что за основной борьбой будут наблюдать со стороны.

Не сможем мы и увидеть связку Леонардо Бонуччи с Джорджо Кьеллини. Неожиданно вызов в сборную получил 28-летний голкипер «Лацио» Иван Проведель – хотя при Доннарумме дебютировать у него вряд ли получится. Главной опцией в опорной зоне так и останется Жоржиньо, однако постепенно основным может стать многообещающий Сандро Тонали.

Итальянцы в Лиге Наций проверят готовность сборной Англии к мундиалю и сыграют с венграми. Правда, для самой Италии у поединков нет почти никакой турнирной значимости.

Германия присматривается к латералям «Лейпцига»

Раум и Хенрикс значительно спрогрессировали по сравнению с прошлым сезоном – во многом их достоинства подчеркивала стратегия Доменико Тедеско. В ней латералям отводилась главная роль при продвижении мяча. И хоть сам «Лейпциг» выдал провальный старт, эти двое вызов точно заслужили. Вопрос в том, будет ли Флик задействовать их так же активно. Кроме них у немцев нет профильных крайних защитников – к чемпионату мира это необходимо исправить.

Между тем в центре обороны – россыпь сильных футболистов. Есть четверо, которые будут конкурировать между собой (Керер, Шлоттербек, Зюле и Рюдигер), и есть игроки ротации на случай травмы основных (Гинтер и Белла-Котчап).

Подбор игроков атаки омрачается травмой молодого мюнхенца Мусиалы, хотя его спокойно может заменить Кай Хаверц. Сане, Гнабри и Мюллер – давно сыгравшаяся в «Баварии» связка, с которой Флик знаком по работе в клубе. За счет этого в сборной Германии будет высокая синергия.