Отец Сазонова: «Конкретику первой дала Федерация футбола Грузии»

Андрей Сазонов, отец защитника «Динамо» , объяснил решение своего сына выступать за сборную Грузии, а не за сборную России.

Контакты с РФС начались раньше, чем с Грузинской федерацией футбола. Но это были всего лишь запросы паспорта, визы и уточнение размера формы. Вызова в молодежку не поступало. Год назад я попросил Сабу узнать: зачем у него постоянно всё это запрашивают, но при этом не вызывают. Никаких комментариев нам не дали.