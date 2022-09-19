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Отец Сазонова: «Конкретику первой дала Федерация футбола Грузии»

сегодня, 21:04

Андрей Сазонов, отец защитника «Динамо» Сабы Сазонова, объяснил решение своего сына выступать за сборную Грузии, а не за сборную России.

Контакты с РФС начались раньше, чем с Грузинской федерацией футбола. Но это были всего лишь запросы паспорта, визы и уточнение размера формы. Вызова в молодежку не поступало. Год назад я попросил Сабу узнать: зачем у него постоянно всё это запрашивают, но при этом не вызывают. Никаких комментариев нам не дали.

От РФС не было никакой конкретики. Конкретику первой дала Федерация футбола Грузии. Поступило приглашение в грузинскую молодежку. Высокопоставленный чиновник Грузинской федерации футбола сказал о том, что Сабу хотят видеть в команде. Это случилось достаточно давно.

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37qrakekc4ht
37qrakekc4ht
сегодня в 21:38
Меня это просто не интересует
старина
старина
сегодня в 21:29
А он точно его папа?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:11
Папу на слушать с детства и уважать.
Гость
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