Отец Сазонова: «Конкретику первой дала Федерация футбола Грузии»

Андрей Сазонов, отец защитника «Динамо» Сабы Сазонова, объяснил решение своего сына выступать за сборную Грузии, а не за сборную России.
Контакты с РФС начались раньше, чем с Грузинской федерацией футбола. Но это были всего лишь запросы паспорта, визы и уточнение размера формы. Вызова в молодежку не поступало. Год назад я попросил Сабу узнать: зачем у него постоянно всё это запрашивают, но при этом не вызывают. Никаких комментариев нам не дали.
От РФС не было никакой конкретики. Конкретику первой дала Федерация футбола Грузии. Поступило приглашение в грузинскую молодежку. Высокопоставленный чиновник Грузинской федерации футбола сказал о том, что Сабу хотят видеть в команде. Это случилось достаточно давно.