Защитник «Динамо» отказался от сборной России. Это ударит по перспективам национальной команды

Сменил футбольное гражданство на грузинское.
Какую же бурную реакцию может вызвать один пост клубной пресс-службы! Именно это произошло в случае с оглашением игроков «Динамо», которые отправляются в сборные. Саба Сазонов неожиданно решил пройти сборы с молодежкой Грузии. Шум в его случае связан не только с самим поступком, но и реалиями российского футбола. Центральный защитник – одна из наиболее проблемных позиций в нашем футболе.
Галактионов ждал до последнего
История получила развитие вчера – пресс-служба «Динамо» выпустила пост о своих игроках в сборной, откуда и стало известно о Сазонове в молодежной команде Грузии. При этом еще 15 сентября РФС опубликовал список игроков молодежки России, где Саба тоже числился.
Первый комментарий дал главный тренер национальной команды Михаил Галактионов:
Все игроки прибыли вовремя, за исключением Сазонова. В понедельник утром футболист сообщил менеджеру сборной о том, что он не приедет, хотя до последнего дня находился на связи с административным штабом. Мы не хотим обсуждать личное решение игрока выступать за другую национальную федерацию, так как это его личное желание. Но мы категорически не приемлем такого поведения игрока по отношению к сборной России.
Тем не менее, есть информация, что футболист «Динамо» принял решение в пользу Грузии еще до объявления списка молодежной сборной России. Об этом говорит отец юного защитника Андрей Сазонов:
От РФС не было никакой конкретики. Конкретику первой дала Федерация футбола Грузии. Поступило приглашение в грузинскую молодежку. Высокопоставленный чиновник Грузинской федерации футбола сказал о том, что Сабу хотят видеть в команде.
Сегодняшний вызов был формальностью. Он поступил уже после того, как Саба принял решение играть за Грузию. Поэтому на сегодняшний вызов сборной России мы ответили отказом.
Также стоит прояснить: у Сабы два гражданства, его мама – грузинка. Футболист находился в Грузии достаточно длительное время в детстве. Предательством его решение считать точно не стоит – еще зимой Сазонов открыто говорил, что диалог ведется с обеими федерациями.
Из крутых центрбеков в строю – только Джикия
У России – системная проблема с воспитанием центральных защитников. Большие трудности пророчили после завершения карьеры Сергея Игнашевича и братьев Березуцких. На данный момент из стабильно ярких центрбеков в распоряжении Валерия Карпина есть разве что Георгий Джикия и Игорь Дивеев, да и то последний получил серьезную травму и выбыл на три месяца.
Остальным только предстоит выйти на такой уровень. Станислав Магкеев хоть и хорош в «Локомотиве», в национальную команду получил вызов впервые. Аналогичная ситуация с Сергеем Бородиным из «Краснодара», который и на взрослом-то уровне только начинает свой путь – этот сезон может стать для него первым полноценным в основе «быков».
На счету Осипенко – лишь 3 встречи в составе сборной. Его надежность и уверенность по достоинству оценил только Валерий Карпин.
Конечно, не идет речи о том, что Сазонов уже сейчас сможет составить им конкуренцию. Но глупо отрицать и другой факт – в кризисном «Динамо» с двумя центральными в заявке (до приезда Фернандеса и Маричаля) Саба не растерялся, влился в стартовый состав и помог «бело-голубым» в трудной ситуации продолжить набирать очки. Новоиспеченный грузин не потерял место в основе и с приходом легионеров. Это добротный защитник, который в перспективе принес бы сборной России много пользы.
В составе молодежки – три центральных
Класс Сазонова в меру его неопытности – вопрос дискуссионный. При этом грузинский центрбек точно не тянет «бело-голубых» своей игрой вниз – в матче с «Краснодаром» он опекал атлетичного Олакунле Олусегуна и не давал ему создавать опасность у ворот динамовцев. Соперничать с Сабой в активности в своей штрафной, тем более успешной на уровне РПЛ, смогут не все. Без него у Михаила Галактионова остается небогатый выбор между Виктором Мелехиным, Александром Кутицким и Виктором Александровым. Всех в своих клубах постепенно подводят к основе – еще не факт, что адаптация в итоге пройдет успешно.
Если смотреть дальше составов национальных команд, вспомнить стоит прежде всего Руслана Литвинова. Он тоже выступает в топ-клубе, но в основе закрепился чуть раньше. В нынешнем сезоне это уже стопроцентный футболист старта «Спартака» — он уверенно действует как на позиции центрбека, так и в опорной зоне. Во многом благодаря Руслану удается перекрывать периодические провалы Даниила Денисова на правом фланге обороны.
В случае с остальными, это либо футболисты, еще не игравшие/не заигравшие в клубах из топ-5 (Иван Кузьмичев из «Локомотива», Евгений Морозов из «Факела»), либо игроки, не вышедшие на стабильно высокий уровень (Данила Мелехин и Виктор Прохин, оба – из «Ростова»).
В Грузии намечается смена поколений
Решение Сазонова можно объяснить и тем, в каком состоянии сейчас центр обороны грузинской сборной. Сразу трем игрокам из окончательного списка либо уже за 30, либо близко к этой цифре. Из относительно молодых остаются 24-летний Лука Лочошвили и 26-летний Джемал Табидзе. Это логичный выбор аккурат к смене поколений в национальной команде. К тому же в основную команду Саба может попасть в ближайшей перспективе – его уровень вполне отвечает статусу сборной Грузии.
Если он сыграет в товарищеском матче, независимо от того, основная это сборная или молодёжная, то он имеет возможность всё ещё выбирать между Россией и Грузией. Если он сыграет официальную игру за молодёжную сборную Грузии, то сейчас в моменте его статус становится легионер. Один раз через ФИФА он будет иметь право поменять спортивное гражданство на российское и выступать за сборную России. Для этого нужно получить разрешение ФИФА»
Если он сыграет в товарищеском матче, независимо от того, основная это сборная или молодёжная, то он имеет возможность всё ещё выбирать между Россией и Грузией. Если он сыграет официальную игру за молодёжную сборную Грузии, то сейчас в моменте его статус становится легионер. Один раз через ФИФА он будет иметь право поменять спортивное гражданство на российское и выступать за сборную России. Для этого нужно получить разрешение ФИФА»
В этом плане сборная Грузия перспективнее выглядит. Удачи ему!
В этом плане сборная Грузия перспективнее выглядит. Удачи ему!
Выбор - его личное решение, на которое странно отвечать хейтом
Выбор - его личное решение, на которое странно отвечать хейтом
Рос в Грузии и много времени проводил в Грузии - это одно и тоже. Хотя он в Грузии жил с 2-х лет и ло 6 лет. Он за 4 года вырос в Грузии?
Рос в Грузии и много времени проводил в Грузии - это одно и тоже. Хотя он в Грузии жил с 2-х лет и ло 6 лет. Он за 4 года вырос в Грузии?
Я написал, что он много времени проводил в Грузии в детстве - это его слова из январского вью
Я написал, что он много времени проводил в Грузии в детстве - это его слова из январского вью
Если судить по заголовку и лайку этому комментарию
ARMENIAN
человек просто хочет играть с сильными сборными в нормальных турнирах, а не катать товарняки со второсортными сборными до конца карьеры!
То сразу понятна ваша риторика.
Значит я всё правильно сказал!!!
Если судить по заголовку и лайку этому комментарию
ARMENIAN
человек просто хочет играть с сильными сборными в нормальных турнирах, а не катать товарняки со второсортными сборными до конца карьеры!
То сразу понятна ваша риторика.
Значит я всё правильно сказал!!!
https://www.youtube.com/watch?v=HNSbMkNsWvU
"В пять лет Сазонов пошёл в школу в Грузии. В 6 лет с братом Давидом (младше на год) стал заниматься в школе «Смена». Источник-возлюбленная ПЕдевикия.
"В пять лет Сазонов пошёл в школу в Грузии. В 6 лет с братом Давидом (младше на год) стал заниматься в школе «Смена». Источник-возлюбленная ПЕдевикия.
https://youtu.be/w8NqJ3iNxEM
Вся "шумиха" пошла после поста "Динамо" - посмотрите на время этого поста и время публикации коммента Галактионова (одного из первых или первого по этой теме)
Вся "шумиха" пошла после поста "Динамо" - посмотрите на время этого поста и время публикации коммента Галактионова (одного из первых или первого по этой теме)
И где здесь "инфоповод"?
Сазонов же не дождался конкретных движении от штаба молодёжки России принял предложение от грузинской стороны поддавшись на уговоры, обещания.
Это как раз тот случай когда игрок уже в 20 лет выбирает не душой, а размером гонорара.
Мы же сами потом говорим, что раньше играли за страну, а теперь только из-за бабок.
Ушёл, ну и пусть играет там где "родина" исчисляется в денежном эквиваленте.
За столько буду "родину" любить, а за столько нет, мало добавьте...
А инфоповод как раз пиар на сегодняшней ситуации, политическая истерика.
Ранее это никто и не заметил бы.
И где здесь "инфоповод"?
Сазонов же не дождался конкретных движении от штаба молодёжки России принял предложение от грузинской стороны поддавшись на уговоры, обещания.
Это как раз тот случай когда игрок уже в 20 лет выбирает не душой, а размером гонорара.
Мы же сами потом говорим, что раньше играли за страну, а теперь только из-за бабок.
Ушёл, ну и пусть играет там где "родина" исчисляется в денежном эквиваленте.
За столько буду "родину" любить, а за столько нет, мало добавьте...
А инфоповод как раз пиар на сегодняшней ситуации, политическая истерика.
Ранее это никто и не заметил бы.
А что собственно произошло?
Саба Сазонов родившийся в Санкт-Петербурге, России имеет по матери грузинские корни и даже в детстве жил в Грузии, не дождался вызовов в юношеские и молодёжные сборные России принял решение выступать за сборную Грузии, которая была очень настойчива.
Собственно случись это год назад, то эта новость осталась бы практически незамеченной и никем не обсуждалась. Как собственно и все подобные ранее случаи.
Я что то не припомню случаев паники и истерики когда Жано Ананидзе так же выбрал Грузию, хотя в Спартаке хотели, что бы он играл за Россию. Он даже не поехал на первый свой вызов в грузинскую сборную.
А в сборной Литвы есть к примеру Фёдор Черных родившийся в Москве и даже играл за тоже московское Динамо в 2018-2020 годах. Где была истерика в 209 году, когда он выбрал Литву?
Да таких примеров десятки, сотни, да и просто несчитанное количество. Так почему тогда все молчали?
Просто раньше не было такой политической ситуации как сейчас и если раньше игроки выбирали другие сборные ниже классом, так как были не нужны сборной России, то сейчас на этом можно хорошо пропиариться и поднять истерику на ровном месте.
Опять политика влезает в простые футбольные дела.
Ну, а на сборную "потеря" Сазонова никак не повлияет, у нас много других более талантливых игроков.
А что собственно произошло?
Саба Сазонов родившийся в Санкт-Петербурге, России имеет по матери грузинские корни и даже в детстве жил в Грузии, не дождался вызовов в юношеские и молодёжные сборные России принял решение выступать за сборную Грузии, которая была очень настойчива.
Собственно случись это год назад, то эта новость осталась бы практически незамеченной и никем не обсуждалась. Как собственно и все подобные ранее случаи.
Я что то не припомню случаев паники и истерики когда Жано Ананидзе так же выбрал Грузию, хотя в Спартаке хотели, что бы он играл за Россию. Он даже не поехал на первый свой вызов в грузинскую сборную.
А в сборной Литвы есть к примеру Фёдор Черных родившийся в Москве и даже играл за тоже московское Динамо в 2018-2020 годах. Где была истерика в 209 году, когда он выбрал Литву?
Да таких примеров десятки, сотни, да и просто несчитанное количество. Так почему тогда все молчали?
Просто раньше не было такой политической ситуации как сейчас и если раньше игроки выбирали другие сборные ниже классом, так как были не нужны сборной России, то сейчас на этом можно хорошо пропиариться и поднять истерику на ровном месте.
Опять политика влезает в простые футбольные дела.
Ну, а на сборную "потеря" Сазонова никак не повлияет, у нас много других более талантливых игроков.
От безысходности поставили в основу, уже 20 лет, ничего невероятного парень не демонстрирует, хотя Динамо играет от обороны все матчи.
А устроили ор и крики!!!
Грузия, так Грузия, имеет полное право. Все, забыли..
Пареньку удачи.
От безысходности поставили в основу, уже 20 лет, ничего невероятного парень не демонстрирует, хотя Динамо играет от обороны все матчи.
А устроили ор и крики!!!
Грузия, так Грузия, имеет полное право. Все, забыли..
Пареньку удачи.
5 матчей и талант? Пускай доказывает на поле свою состоятельность, а не при Дальнем прессинге выбивает в аут... В Динамо он играет из-за нехватки хороших игроков в обороне, а так он скамеечник....Талант от которого динамо будет избавляться ,чтобы место для топ легионера... Что то много о нём говорят, ну ушёл и скатертью дорога, тем более не очень как защитник...
Ну а так что, он вырос в России, но уехал от нас. Вопрос? А нужен нам такой игрок?
5 матчей и талант? Пускай доказывает на поле свою состоятельность, а не при Дальнем прессинге выбивает в аут... В Динамо он играет из-за нехватки хороших игроков в обороне, а так он скамеечник....Талант от которого динамо будет избавляться ,чтобы место для топ легионера... Что то много о нём говорят, ну ушёл и скатертью дорога, тем более не очень как защитник...
Ну а так что, он вырос в России, но уехал от нас. Вопрос? А нужен нам такой игрок?