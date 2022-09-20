Защитник «Динамо» отказался от сборной России. Это ударит по перспективам национальной команды

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вчера, 12:50

Сменил футбольное гражданство на грузинское.

Какую же бурную реакцию может вызвать один пост клубной пресс-службы! Именно это произошло в случае с оглашением игроков «Динамо», которые отправляются в сборные. Саба Сазонов неожиданно решил пройти сборы с молодежкой Грузии. Шум в его случае связан не только с самим поступком, но и реалиями российского футбола. Центральный защитник – одна из наиболее проблемных позиций в нашем футболе.

Галактионов ждал до последнего

История получила развитие вчера – пресс-служба «Динамо» выпустила пост о своих игроках в сборной, откуда и стало известно о Сазонове в молодежной команде Грузии. При этом еще 15 сентября РФС опубликовал список игроков молодежки России, где Саба тоже числился.

Первый комментарий дал главный тренер национальной команды Михаил Галактионов:

Все игроки прибыли вовремя, за исключением Сазонова. В понедельник утром футболист сообщил менеджеру сборной о том, что он не приедет, хотя до последнего дня находился на связи с административным штабом. Мы не хотим обсуждать личное решение игрока выступать за другую национальную федерацию, так как это его личное желание. Но мы категорически не приемлем такого поведения игрока по отношению к сборной России.

Тем не менее, есть информация, что футболист «Динамо» принял решение в пользу Грузии еще до объявления списка молодежной сборной России. Об этом говорит отец юного защитника Андрей Сазонов:

От РФС не было никакой конкретики. Конкретику первой дала Федерация футбола Грузии. Поступило приглашение в грузинскую молодежку. Высокопоставленный чиновник Грузинской федерации футбола сказал о том, что Сабу хотят видеть в команде. Сегодняшний вызов был формальностью. Он поступил уже после того, как Саба принял решение играть за Грузию. Поэтому на сегодняшний вызов сборной России мы ответили отказом.

Также стоит прояснить: у Сабы два гражданства, его мама – грузинка. Футболист находился в Грузии достаточно длительное время в детстве. Предательством его решение считать точно не стоит – еще зимой Сазонов открыто говорил, что диалог ведется с обеими федерациями.

Из крутых центрбеков в строю – только Джикия

У России – системная проблема с воспитанием центральных защитников. Большие трудности пророчили после завершения карьеры Сергея Игнашевича и братьев Березуцких. На данный момент из стабильно ярких центрбеков в распоряжении Валерия Карпина есть разве что Георгий Джикия и Игорь Дивеев, да и то последний получил серьезную травму и выбыл на три месяца.

Остальным только предстоит выйти на такой уровень. Станислав Магкеев хоть и хорош в «Локомотиве», в национальную команду получил вызов впервые. Аналогичная ситуация с Сергеем Бородиным из «Краснодара», который и на взрослом-то уровне только начинает свой путь – этот сезон может стать для него первым полноценным в основе «быков».

На счету Осипенко – лишь 3 встречи в составе сборной. Его надежность и уверенность по достоинству оценил только Валерий Карпин.

Конечно, не идет речи о том, что Сазонов уже сейчас сможет составить им конкуренцию. Но глупо отрицать и другой факт – в кризисном «Динамо» с двумя центральными в заявке (до приезда Фернандеса и Маричаля) Саба не растерялся, влился в стартовый состав и помог «бело-голубым» в трудной ситуации продолжить набирать очки. Новоиспеченный грузин не потерял место в основе и с приходом легионеров. Это добротный защитник, который в перспективе принес бы сборной России много пользы.

В составе молодежки – три центральных

Класс Сазонова в меру его неопытности – вопрос дискуссионный. При этом грузинский центрбек точно не тянет «бело-голубых» своей игрой вниз – в матче с «Краснодаром» он опекал атлетичного Олакунле Олусегуна и не давал ему создавать опасность у ворот динамовцев. Соперничать с Сабой в активности в своей штрафной, тем более успешной на уровне РПЛ , смогут не все. Без него у Михаила Галактионова остается небогатый выбор между Виктором Мелехиным, Александром Кутицким и Виктором Александровым. Всех в своих клубах постепенно подводят к основе – еще не факт, что адаптация в итоге пройдет успешно.

Если смотреть дальше составов национальных команд, вспомнить стоит прежде всего Руслана Литвинова. Он тоже выступает в топ-клубе, но в основе закрепился чуть раньше. В нынешнем сезоне это уже стопроцентный футболист старта «Спартака» — он уверенно действует как на позиции центрбека, так и в опорной зоне. Во многом благодаря Руслану удается перекрывать периодические провалы Даниила Денисова на правом фланге обороны.

В случае с остальными, это либо футболисты, еще не игравшие/не заигравшие в клубах из топ-5 (Иван Кузьмичев из «Локомотива», Евгений Морозов из «Факела»), либо игроки, не вышедшие на стабильно высокий уровень (Данила Мелехин и Виктор Прохин, оба – из «Ростова»).

В Грузии намечается смена поколений

Решение Сазонова можно объяснить и тем, в каком состоянии сейчас центр обороны грузинской сборной. Сразу трем игрокам из окончательного списка либо уже за 30, либо близко к этой цифре. Из относительно молодых остаются 24-летний Лука Лочошвили и 26-летний Джемал Табидзе. Это логичный выбор аккурат к смене поколений в национальной команде. К тому же в основную команду Саба может попасть в ближайшей перспективе – его уровень вполне отвечает статусу сборной Грузии.