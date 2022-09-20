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Защитник «Динамо» отказался от сборной России. Это ударит по перспективам национальной команды

вчера, 12:50
Саба Сазонов
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Сменил футбольное гражданство на грузинское.

Какую же бурную реакцию может вызвать один пост клубной пресс-службы! Именно это произошло в случае с оглашением игроков «Динамо», которые отправляются в сборные. Саба Сазонов неожиданно решил пройти сборы с молодежкой Грузии. Шум в его случае связан не только с самим поступком, но и реалиями российского футбола. Центральный защитник – одна из наиболее проблемных позиций в нашем футболе.

Галактионов ждал до последнего

История получила развитие вчера – пресс-служба «Динамо» выпустила пост о своих игроках в сборной, откуда и стало известно о Сазонове в молодежной команде Грузии. При этом еще 15 сентября РФС опубликовал список игроков молодежки России, где Саба тоже числился.

Первый комментарий дал главный тренер национальной команды Михаил Галактионов:

Все игроки прибыли вовремя, за исключением Сазонова. В понедельник утром футболист сообщил менеджеру сборной о том, что он не приедет, хотя до последнего дня находился на связи с административным штабом. Мы не хотим обсуждать личное решение игрока выступать за другую национальную федерацию, так как это его личное желание. Но мы категорически не приемлем такого поведения игрока по отношению к сборной России.

Тем не менее, есть информация, что футболист «Динамо» принял решение в пользу Грузии еще до объявления списка молодежной сборной России. Об этом говорит отец юного защитника Андрей Сазонов:

От РФС не было никакой конкретики. Конкретику первой дала Федерация футбола Грузии. Поступило приглашение в грузинскую молодежку. Высокопоставленный чиновник Грузинской федерации футбола сказал о том, что Сабу хотят видеть в команде.

Сегодняшний вызов был формальностью. Он поступил уже после того, как Саба принял решение играть за Грузию. Поэтому на сегодняшний вызов сборной России мы ответили отказом.

Также стоит прояснить: у Сабы два гражданства, его мама – грузинка. Футболист находился в Грузии достаточно длительное время в детстве. Предательством его решение считать точно не стоит – еще зимой Сазонов открыто говорил, что диалог ведется с обеими федерациями.

Из крутых центрбеков в строю – только Джикия

У России – системная проблема с воспитанием центральных защитников. Большие трудности пророчили после завершения карьеры Сергея Игнашевича и братьев Березуцких. На данный момент из стабильно ярких центрбеков в распоряжении Валерия Карпина есть разве что Георгий Джикия и Игорь Дивеев, да и то последний получил серьезную травму и выбыл на три месяца.

Остальным только предстоит выйти на такой уровень. Станислав Магкеев хоть и хорош в «Локомотиве», в национальную команду получил вызов впервые. Аналогичная ситуация с Сергеем Бородиным из «Краснодара», который и на взрослом-то уровне только начинает свой путь – этот сезон может стать для него первым полноценным в основе «быков».

На счету Осипенко – лишь 3 встречи в составе сборной. Его надежность и уверенность по достоинству оценил только Валерий Карпин.

Конечно, не идет речи о том, что Сазонов уже сейчас сможет составить им конкуренцию. Но глупо отрицать и другой факт – в кризисном «Динамо» с двумя центральными в заявке (до приезда Фернандеса и Маричаля) Саба не растерялся, влился в стартовый состав и помог «бело-голубым» в трудной ситуации продолжить набирать очки. Новоиспеченный грузин не потерял место в основе и с приходом легионеров. Это добротный защитник, который в перспективе принес бы сборной России много пользы.

В составе молодежки – три центральных

Класс Сазонова в меру его неопытности – вопрос дискуссионный. При этом грузинский центрбек точно не тянет «бело-голубых» своей игрой вниз – в матче с «Краснодаром» он опекал атлетичного Олакунле Олусегуна и не давал ему создавать опасность у ворот динамовцев. Соперничать с Сабой в активности в своей штрафной, тем более успешной на уровне РПЛ, смогут не все. Без него у Михаила Галактионова остается небогатый выбор между Виктором Мелехиным, Александром Кутицким и Виктором Александровым. Всех в своих клубах постепенно подводят к основе – еще не факт, что адаптация в итоге пройдет успешно.

Если смотреть дальше составов национальных команд, вспомнить стоит прежде всего Руслана Литвинова. Он тоже выступает в топ-клубе, но в основе закрепился чуть раньше. В нынешнем сезоне это уже стопроцентный футболист старта «Спартака» — он уверенно действует как на позиции центрбека, так и в опорной зоне. Во многом благодаря Руслану удается перекрывать периодические провалы Даниила Денисова на правом фланге обороны.

В случае с остальными, это либо футболисты, еще не игравшие/не заигравшие в клубах из топ-5 (Иван Кузьмичев из «Локомотива», Евгений Морозов из «Факела»), либо игроки, не вышедшие на стабильно высокий уровень (Данила Мелехин и Виктор Прохин, оба – из «Ростова»).

В Грузии намечается смена поколений

Решение Сазонова можно объяснить и тем, в каком состоянии сейчас центр обороны грузинской сборной. Сразу трем игрокам из окончательного списка либо уже за 30, либо близко к этой цифре. Из относительно молодых остаются 24-летний Лука Лочошвили и 26-летний Джемал Табидзе. Это логичный выбор аккурат к смене поколений в национальной команде. К тому же в основную команду Саба может попасть в ближайшей перспективе – его уровень вполне отвечает статусу сборной Грузии.

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Все комментарии
Triem
Triem
сегодня в 02:24
С монголиями и эритреями и другие вполне справятся. Не беда.
протон
протон
сегодня в 01:49
«Если он сыграет официальный матч за главную сборную Грузии, то вариантов потом поменять сборную практически нет. Есть исключения, которые практически никогда не работают. То есть если он сыграет за главную сборную Грузии, то он точно поменяет статус на легионера и за сборную России выступать уже не сможет.

Если он сыграет в товарищеском матче, независимо от того, основная это сборная или молодёжная, то он имеет возможность всё ещё выбирать между Россией и Грузией. Если он сыграет официальную игру за молодёжную сборную Грузии, то сейчас в моменте его статус становится легионер. Один раз через ФИФА он будет иметь право поменять спортивное гражданство на российское и выступать за сборную России. Для этого нужно получить разрешение ФИФА»
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ mtarasov_96 (раскрыть)
вчера в 22:35
А мы не это обсуждаем. Разумеется он имеет право выбрать любую сборную, тем более понимая, что в Грузии у него кое какие шансы есть, а в РФ едва-ли.. Он слишком много внимание уделяет своей внешности и своему имиджу. В таком возрасте это плохой признак. Так что дискуссия завершена. Уровень этого игрока не стоит такого внимания к его персоне.
Terek-Anji
Terek-Anji
вчера в 22:27, ред.
Правильно он поступил. В сборной России ближайшие 10 лет ему грозили бы встречи с Эретрией, Киргизией (и то не факт) и с Ираном вместе с Сирией.

В этом плане сборная Грузия перспективнее выглядит. Удачи ему!
mtarasov_96
mtarasov_96 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:46
"ВЫрос" и "рос" для вас - одно и то же? Кроме того - где в САМОМ тексте фраза о том, что он вырос в Грузии? Его мама грузинка, корни у него грузинские - и от Грузии, как и от России - половина
Выбор - его личное решение, на которое странно отвечать хейтом
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ mtarasov_96 (раскрыть)
вчера в 21:36, ред.
"Странно, что вы не считаете Грузию, где рос Саба, его родиной....". Это твои слова. Он рос в Грузии. А я утверждаю, что он рос в России, а не в Грузии. Кто из нас подтасовывает факты?
Рос в Грузии и много времени проводил в Грузии - это одно и тоже. Хотя он в Грузии жил с 2-х лет и ло 6 лет. Он за 4 года вырос в Грузии?
Сергей Зz
Сергей Зz
вчера в 21:00
До будущих международных стартов( которые состоятся может лет через 10) можно не беспокоится, с киргизией и монголией справятся любые защитники
mtarasov_96
mtarasov_96 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:55
Тут скорее вы факты тасуете)
Я написал, что он много времени проводил в Грузии в детстве - это его слова из январского вью
mtarasov_96
mtarasov_96 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:52
Ну будь по вашему
pomor45
pomor45 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:05
Шум утихнет. Плохо, что пятая колонна останется. Убыли бы по-честному в Грузию всей семейкой и роднёй. Так нет, как та пресловутая рыба, выбирают где поглубже для каждого.
pomor45
pomor45
вчера в 19:53
Если Джикия крутой центрбек, то наши дела действительно плохи.
adekvat
adekvat ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:38
К бабушке на каникулы наверно ездил.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ mtarasov_96 (раскрыть)
вчера в 17:23
Родился в России, в 6 лет пошел в футбольную школу в Питере. Когда он успел в Грузии вырасти? Не надо тасовать "факты"
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:39
Всё по Достоевскому к сожалению((
Байкал-38
Байкал-38 ответ mtarasov_96 (раскрыть)
вчера в 16:22
Я только сейчас понял, что вы автор статьи.

Если судить по заголовку и лайку этому комментарию
ARMENIAN
человек просто хочет играть с сильными сборными в нормальных турнирах, а не катать товарняки со второсортными сборными до конца карьеры!

То сразу понятна ваша риторика.
Значит я всё правильно сказал!!!
112910415
112910415
вчера в 16:06
Нет повода шуметь
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:58
А заголовок то в стиле

Союзник противников
Союзник противников ответ mtarasov_96 (раскрыть)
вчера в 15:53
Мне плевать,за кого он будет играть этот пока ещё не выдающийся игрок,но и Вы подтасовываете факты его биографии: Мужичку 20 лет,два гражданства,и с шести лет он живёт в России и воспитывался в питерской футбольной школе "Смена" :

"В пять лет Сазонов пошёл в школу в Грузии. В 6 лет с братом Давидом (младше на год) стал заниматься в школе «Смена». Источник-возлюбленная ПЕдевикия.
Байкал-38
Байкал-38 ответ mtarasov_96 (раскрыть)
вчера в 15:50
Для некоторых "родина" как у таксиста.
mtarasov_96
mtarasov_96 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:17
Странно, что вы не считаете Грузию, где рос Саба, его родиной... Или родиной у всех может быть только Россия, а остальное - Бабки, бабки, бабки?
Вся "шумиха" пошла после поста "Динамо" - посмотрите на время этого поста и время публикации коммента Галактионова (одного из первых или первого по этой теме)
Байкал-38
Байкал-38 ответ mtarasov_96 (раскрыть)
вчера в 14:58, ред.
Официальное заявление Динамо уже прозвучало после начала всей шумихи и больше похоже на констатацию факта и не более того.
И где здесь "инфоповод"?
Сазонов же не дождался конкретных движении от штаба молодёжки России принял предложение от грузинской стороны поддавшись на уговоры, обещания.
Это как раз тот случай когда игрок уже в 20 лет выбирает не душой, а размером гонорара.
Мы же сами потом говорим, что раньше играли за страну, а теперь только из-за бабок.
Ушёл, ну и пусть играет там где "родина" исчисляется в денежном эквиваленте.
За столько буду "родину" любить, а за столько нет, мало добавьте...

А инфоповод как раз пиар на сегодняшней ситуации, политическая истерика.
Ранее это никто и не заметил бы.
mtarasov_96
mtarasov_96 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:33
Сейчас ситуация нашла выход в виде официального заявления Динамо о Сазонове в молодежке Грузии - вот инфоповод. А зимой Саба говорил лишь о диалоге со сборными Грузии и России, не об официальном выборе
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:24
Подняли панику на ровном месте.
А что собственно произошло?
Саба Сазонов родившийся в Санкт-Петербурге, России имеет по матери грузинские корни и даже в детстве жил в Грузии, не дождался вызовов в юношеские и молодёжные сборные России принял решение выступать за сборную Грузии, которая была очень настойчива.
Собственно случись это год назад, то эта новость осталась бы практически незамеченной и никем не обсуждалась. Как собственно и все подобные ранее случаи.
Я что то не припомню случаев паники и истерики когда Жано Ананидзе так же выбрал Грузию, хотя в Спартаке хотели, что бы он играл за Россию. Он даже не поехал на первый свой вызов в грузинскую сборную.
А в сборной Литвы есть к примеру Фёдор Черных родившийся в Москве и даже играл за тоже московское Динамо в 2018-2020 годах. Где была истерика в 209 году, когда он выбрал Литву?
Да таких примеров десятки, сотни, да и просто несчитанное количество. Так почему тогда все молчали?
Просто раньше не было такой политической ситуации как сейчас и если раньше игроки выбирали другие сборные ниже классом, так как были не нужны сборной России, то сейчас на этом можно хорошо пропиариться и поднять истерику на ровном месте.
Опять политика влезает в простые футбольные дела.
Ну, а на сборную "потеря" Сазонова никак не повлияет, у нас много других более талантливых игроков.
Союзник противников
Союзник противников ответ ARMENIAN (раскрыть)
вчера в 14:22
Жовто-блакитный голубь мира,чего ты тут делаешь? У тебя есть Сперцян,вот и радуйся.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:20
Аффтар,не смеши беспородных кур в моём дворе.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 13:20
До этого помешательства я о нем ни слуху ни духу..

От безысходности поставили в основу, уже 20 лет, ничего невероятного парень не демонстрирует, хотя Динамо играет от обороны все матчи.
А устроили ор и крики!!!
Грузия, так Грузия, имеет полное право. Все, забыли..
Пареньку удачи.
shlomo
shlomo
вчера в 13:19
Спасибо за статью.

5 матчей и талант? Пускай доказывает на поле свою состоятельность, а не при Дальнем прессинге выбивает в аут... В Динамо он играет из-за нехватки хороших игроков в обороне, а так он скамеечник....Талант от которого динамо будет избавляться ,чтобы место для топ легионера... Что то много о нём говорят, ну ушёл и скатертью дорога, тем более не очень как защитник...

Ну а так что, он вырос в России, но уехал от нас. Вопрос? А нужен нам такой игрок?
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 13:00
Гость
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