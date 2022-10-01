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«Ливерпуль» сыграл вничью с «Брайтоном». Троссард оформил хет-трик

вчера, 18:54
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 3Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Брайтоном» (3:3) в матче 9-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 4-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Брайтона» Леандро Троссард. На 18-й минуте Троссард оформил дубль. На 33-й минуте форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино отыграл один гол, а на 54-й минуте Фирмино оформил дубль. На 63-й минуте защитник «Брайтона» Адам Уэбстер отправил мяч в свои ворота, однако на 83-й минуте Троссард сравнял счёт, оформив хет-трик.

«Ливерпуль» идёт на 9-м месте (10 очков), «Брайтон» занимает 4-е место (14 очков).

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:43
Повеселились
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:58, ред.
Чемп длинный. Спады у одних будут чередоваться с взлётами других. Стопудово Клопп и К свое ещё возьмут и будут бороться за чемпионство...
Но всё это фигня, ведь главное сражение будет не в АПЛ, а в ЛЧ. Вот туда и бросят основные силы "битлы", баварцы, парижане и все те, кто знает истинную цену ушастого.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:53
Блин, такой экспресс обломали ливерные своей непобедой! А счастье было так близко при 3-2! Но боже, как они умудрились пропустить 3-й в концовке? Кажется, сдулся Клоппка, мотивации уже не хватает ни ему, ни игрокам. Надо что-то кардинально менять.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:33
немца неать !!!
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:30
Троссард громко заявил о себе. Последим на длинной дистанции.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:21
Жаль, не смотрел такую игру
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 20:05
Фирмино в начале сезона шикарен. Недооценный мастер
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:02, ред.
Согласен насчёт Салаха. Мо в ужасной форме, в большинстве играх его не видно, но Клопп почему его то не меняет.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:46
Вот это боевой матч получился. Что происходит с Ливерпулем вообще не понятно. Неужели так повлиял уход Садио Мане? А Брайтон энд Хоув Альбион в этом сезоне вообще бомбовую игру показывает. Это конечно заслуга главного тренера Роберто Де Зерби. С такими ограниченными средствами сумел навести шороху в такой сильной Лиге, как АПЛ. Буду рад, если Брайтон энд Хоув Альбион выйдет в еврокубки. Успехов им в этом.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:18
включил 2-й тайм , думал будет интересно, но когда ЛФК отыгрался до 3:2, переключился на другой матч и оказалось зря, т.к. Брайтон смог свести к ничьей. Чайки хгут!
Брулин
Брулин
вчера в 19:11
Брайтон шикарен! Не ставит автобусы, играют красиво и уверено, и это с одной из самых опасных команд Европы! Надеюсь его не раздербанят зимой
Elliada
Elliada
вчера в 19:00
Клопп сдулся. Никаких идей, никакой тактики. Все замены предсказуемые. Каждый матч эти же замены проводит. Жаль Фирмино. Лучший бомбардир Ливерпуля игрок замены или первый кандидат на замену. При том, что Салаха никогда не меняют.

Ливерпуль заслужил свое место в середине таблицы
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 18:55
Ливерпуль буксует...
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