«Ливерпуль» сыграл вничью с «Брайтоном». Троссард оформил хет-трик

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вчера, 18:54

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Брайтоном» (3:3) в матче 9-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 4-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Брайтона» Леандро Троссард. На 18-й минуте Троссард оформил дубль. На 33-й минуте форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино отыграл один гол, а на 54-й минуте Фирмино оформил дубль. На 63-й минуте защитник «Брайтона» Адам Уэбстер отправил мяч в свои ворота, однако на 83-й минуте Троссард сравнял счёт, оформив хет-трик.

«Ливерпуль» идёт на 9-м месте (10 очков), «Брайтон» занимает 4-е место (14 очков).