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Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Торино» с Алексеем Миранчуком

вчера, 17:54
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)3 : 1Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

«Наполи» обыграл «Торино» (3:1) в матче 8-го тура Серии А.

На 6-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Наполи» Андре-Франк Замбо Ангисса. На 12-й минуте Ангисса оформил дубль. На 37-й минуте Хвича Кварацхелия довёл счёт до разгромного. На 44-й минуте нападающий «Торино» Антонио Санабрия смог отыграть один мяч.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провёл на поле 69 минут.

«Наполи» идёт на 1-м месте (20 очков), «Торино» занимает 9-е место (10 очков).

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:57
Когда Хвича уходил из Казани то тего трансферная стоимость состовляла 19,8 млн .В Батуми она упала сразу до 16,5 млн . И вот сейчас когда он начал зажигать в Наполи , его трансферная стоимость выросла вдвое и составляет 38,5 млн!!!! Конечно само то что он перешел в топ клуб серии А добавляет ему ценности , ведь перейдя в Батуми он подешевел сразу , но основную прибавку в цене он заработал сам. Сдается мне если он продолжит в том же духе , то не долго он будет пылить в Наполи!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:59
Наполи набрал отличный ход, все игроки в оптимальных кондициях и Хвича не исключение! Рад за него!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:56
Хвича конечно очень хорошо вписался в футбол Серии А.
SHMEL
SHMEL
вчера в 18:40
Хвича в Наполи не теряется.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:07
Пора Мирачука гнать в Локомотив !
Gahi
Gahi
вчера в 18:05
Молодцы, уже в первом тайме решили исход матча.
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