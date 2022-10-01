Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Торино» с Алексеем Миранчуком

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вчера, 17:54

«Наполи» обыграл «Торино» (3:1) в матче 8-го тура Серии А.

На 6-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Наполи» Андре-Франк Замбо Ангисса. На 12-й минуте Ангисса оформил дубль. На 37-й минуте Хвича Кварацхелия довёл счёт до разгромного. На 44-й минуте нападающий «Торино» Антонио Санабрия смог отыграть один мяч.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провёл на поле 69 минут.

«Наполи» идёт на 1-м месте (20 очков), «Торино» занимает 9-е место (10 очков).