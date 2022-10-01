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«Кёльн» одержал волевую победу над «Боруссией» Дортмунд

вчера, 18:24
КёльнЛоготип футбольный клуб Кёльн3 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Кёльн» обыграл «Боруссию» Дортмунд (3:2) в матче 8-го тура Бундеслиги.

На 31-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Боруссии» Юлиан Брандт. На 53-й минуте полузащитник «Кёльна» Флориан Кайнц сравнял счёт. На 56-й минуте нападающий «Кёльна» Штеффен Тиггес вывел свою команду вперёд, а на 71-й минуте Деян Любичич удвоил преимущество хозяев поля. На 78-й минуте защитник «Кёльна» Бенно Шмитц забил автогол.

«Боруссия» Дортмунд идёт на 4-м месте (15 очков), «Кёльн» занимает 7-е место (13 очков).

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 21:05
С Победой Кельн, молодцы!!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:02
Такого никто не мог предсказать.
старина
старина
вчера в 18:57
Боруссия в своем репертуаре.Даже"козлам" слили...Просто нет слов уже.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:31
Совсем не удивлен. Боруссию уже никто не боится.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:30
Хорошая была игра!
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