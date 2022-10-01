«Кёльн» одержал волевую победу над «Боруссией» Дортмунд

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вчера, 18:24

«Кёльн» обыграл «Боруссию» Дортмунд (3:2) в матче 8-го тура Бундеслиги.

На 31-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Боруссии» Юлиан Брандт. На 53-й минуте полузащитник «Кёльна» Флориан Кайнц сравнял счёт. На 56-й минуте нападающий «Кёльна» Штеффен Тиггес вывел свою команду вперёд, а на 71-й минуте Деян Любичич удвоил преимущество хозяев поля. На 78-й минуте защитник «Кёльна» Бенно Шмитц забил автогол.

«Боруссия» Дортмунд идёт на 4-м месте (15 очков), «Кёльн» занимает 7-е место (13 очков).