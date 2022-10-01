Дубль Чалова принёс ЦСКА гостевую победу над «Химками»

«Химки» дома проиграли ЦСКА (1:2) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 13-й минуте первый гол в игре забил нападающий ЦСКА Федор Чалов, а на 38-й минуте Чалов оформил дубль. На 88-й минуте «Химки» сумели отыграть один гол, отметился Бутта Магомедов.
«Химки» идут на 14-м месте (8 очков), ЦСКА занимает 2-е место (23 очка).
Прошу модераторов разграничить места в таблице другим цветом. Прошу не для себя. заранее спасибо.
Прошу модераторов разграничить места в таблице другим цветом. Прошу не для себя. заранее спасибо.
Но будь Химки чуть поудачливее во втором тайме, счёт запросто мог быть и 2-2. Тогда бы повторилась история в Нижнем, где цска тоже упустил победу. Но на этот раз выдержали и победили. С чем и поздравляю.
Умеет всё таки Федотов выжимать максимум из своих команд!
Но будь Химки чуть поудачливее во втором тайме, счёт запросто мог быть и 2-2. Тогда бы повторилась история в Нижнем, где цска тоже упустил победу. Но на этот раз выдержали и победили. С чем и поздравляю.
Умеет всё таки Федотов выжимать максимум из своих команд!
Армейцев с победой .
Армейцев с победой .
Очень порадовали
Очень порадовали
Болельщиков ЦСКА с трудовой победой.
Болельщиков ЦСКА с трудовой победой.