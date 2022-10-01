Дубль Чалова принёс ЦСКА гостевую победу над «Химками»

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вчера, 18:25

«Химки» дома проиграли ЦСКА (1:2) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 13-й минуте первый гол в игре забил нападающий ЦСКА Федор Чалов, а на 38-й минуте Чалов оформил дубль. На 88-й минуте «Химки» сумели отыграть один гол, отметился Бутта Магомедов.