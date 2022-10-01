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Дубль Чалова принёс ЦСКА гостевую победу над «Химками»

вчера, 18:25
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Химки» дома проиграли ЦСКА (1:2) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 13-й минуте первый гол в игре забил нападающий ЦСКА Федор Чалов, а на 38-й минуте Чалов оформил дубль. На 88-й минуте «Химки» сумели отыграть один гол, отметился Бутта Магомедов.

«Химки» идут на 14-м месте (8 очков), ЦСКА занимает 2-е место (23 очка).

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:06
Спасибо...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:54, ред.
Может, не по теме... Смотрю турнирную таблицу на главной странице справа, последние четыре места обозначены красным цветом с еле различимым оттенком. Некоторым болельщикам будет тяжело разобраться в этом оттенке, да и я с хорошим зрением некоторое время вглядывался, чтобы окончательно в этом убедиться.
Прошу модераторов разграничить места в таблице другим цветом. Прошу не для себя. заранее спасибо.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:08
Где это могло быть 2:2? В каком моменте? У них был всего один момент в первом тайме при выходе один на один
makkie
makkie
вчера в 18:41
Ожидаемая победа цска!

Но будь Химки чуть поудачливее во втором тайме, счёт запросто мог быть и 2-2. Тогда бы повторилась история в Нижнем, где цска тоже упустил победу. Но на этот раз выдержали и победили. С чем и поздравляю.
Умеет всё таки Федотов выжимать максимум из своих команд!
Сп62
Сп62
вчера в 18:37
Можно поздравить с победой, но что делать с игрой?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:36
Второй тайм просто провальный, вторая его половина. Три очка набрали, но больше так рисковать не стоит, с Химками прокатило, с другими может не сработать такая тактика.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 18:35
Причем сами себе приключения придумали )
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:34
ЦСКА с победой,Чалова с дублем!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:33
Не самый стабильный игрок
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 18:32
Самодуры ! Верните Юрана !
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:30
Очередная валидольная концовка в исполнении ЦСКА. Прямо болезнь какая то. В целом армейцы были лучше и могли забивать больше, но и хозяева достаточно опасно огрызались. Старались все. Вот только Обляков как был мастером по обрезам так и остался, моменты и атаки гробит на раз - два.
Армейцев с победой .
Бoрат
Бoрат
вчера в 18:29
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 18:29
    Как и предполагал, победа далась не легко ( второй тайм ЦСКА провалил).
    Болельщиков ЦСКА с трудовой победой.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 18:25
    Поздравляю болельщиков ЦСКА с победой
    Гость
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