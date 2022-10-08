Руни: «Роналду и Месси – величайшие футболисты, но время не щадит и их»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» оценил текущий уровень игры футболиста «дьяволов» и нападающего ПСЖ .

Роналду и Месси – величайшие футболисты, но время не щадит и их. Роналду уже не может показывать тот уровень, который у него был раньше.

Уверен, ему будет тяжело оставаться на скамейке запасных. Ему нужно запастись терпением. И тогда все будет в его руках – как он воспользуется шансами и постарается вернуться в основной состав.