Руни: «Роналду и Месси – величайшие футболисты, но время не щадит и их»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни оценил текущий уровень игры футболиста «дьяволов» Криштиану Роналду и нападающего ПСЖ Лионеля Месси.
Роналду и Месси – величайшие футболисты, но время не щадит и их. Роналду уже не может показывать тот уровень, который у него был раньше.
Уверен, ему будет тяжело оставаться на скамейке запасных. Ему нужно запастись терпением. И тогда все будет в его руках – как он воспользуется шансами и постарается вернуться в основной состав.
Роналду уже упустил этот шанс и навсегда останется изгоем под конец карьеру.
Я бы не сказал что Месси повторить историю Роналду, и даже не потому что он видит сейчас всю ущербность положения Роналду, совсем по другой причине.
Достаточно посмотреть всю карьеру Роналду и Месси и сравнить как они себя вели вне поля.
Роналду всегда и везде любил только себя любимого и его всегда бесило что Месси любят совсем за другое.
Месси властный, но он не нарцисс и знает как держать себя в подобных ситуациях.
Даже тот же Руни делает акцент именно на Роналду, а не на Месси, да собственно весь мир это понимает, ну кроме личных фанатов Роналду конечно же.
У Роналду же есть только один выход, уехать в МЛС и чтобы об нём в Европе забыли на время. Там любят звёзд, но и там надо словить и вовремя свалить, а то и там изгоем окажется, а это уже фиаско.
Роналду уже упустил этот шанс и навсегда останется изгоем под конец карьеру.
Я бы не сказал что Месси повторить историю Роналду, и даже не потому что он видит сейчас всю ущербность положения Роналду, совсем по другой причине.
Достаточно посмотреть всю карьеру Роналду и Месси и сравнить как они себя вели вне поля.
Роналду всегда и везде любил только себя любимого и его всегда бесило что Месси любят совсем за другое.
Месси властный, но он не нарцисс и знает как держать себя в подобных ситуациях.
Даже тот же Руни делает акцент именно на Роналду, а не на Месси, да собственно весь мир это понимает, ну кроме личных фанатов Роналду конечно же.
У Роналду же есть только один выход, уехать в МЛС и чтобы об нём в Европе забыли на время. Там любят звёзд, но и там надо словить и вовремя свалить, а то и там изгоем окажется, а это уже фиаско.