Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Руни: «Роналду и Месси – величайшие футболисты, но время не щадит и их»

вчера, 14:01

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни оценил текущий уровень игры футболиста «дьяволов» Криштиану Роналду и нападающего ПСЖ Лионеля Месси.

Роналду и Месси – величайшие футболисты, но время не щадит и их. Роналду уже не может показывать тот уровень, который у него был раньше.

Уверен, ему будет тяжело оставаться на скамейке запасных. Ему нужно запастись терпением. И тогда все будет в его руках – как он воспользуется шансами и постарается вернуться в основной состав.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Диего Коста: «Мне пришлось уйти из „Челси“ из-за Конте»
Сегодня, 09:56
Кварацхелия назвал своих кумиров. Это бывшие игроки «Реала»
Сегодня, 08:44
Хави назвал Де Йонга незаменимым игроком «Барселоны»
Вчера, 17:28
Скоулз считает, что Роналду сможет забить «Эвертону»
Вчера, 16:23
Кель: «Я бы не хотел, чтобы у арбитра в матче была главная роль»
Вчера, 15:41
Лапорта рассказал о минусах Суперлиги
Вчера, 15:21
Сортировать
Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:10, ред.
Понятно, что время не щадит всех и самое главное надо уходить достойно.

Роналду уже упустил этот шанс и навсегда останется изгоем под конец карьеру.

Я бы не сказал что Месси повторить историю Роналду, и даже не потому что он видит сейчас всю ущербность положения Роналду, совсем по другой причине.

Достаточно посмотреть всю карьеру Роналду и Месси и сравнить как они себя вели вне поля.

Роналду всегда и везде любил только себя любимого и его всегда бесило что Месси любят совсем за другое.

Месси властный, но он не нарцисс и знает как держать себя в подобных ситуациях.

Даже тот же Руни делает акцент именно на Роналду, а не на Месси, да собственно весь мир это понимает, ну кроме личных фанатов Роналду конечно же.

У Роналду же есть только один выход, уехать в МЛС и чтобы об нём в Европе забыли на время. Там любят звёзд, но и там надо словить и вовремя свалить, а то и там изгоем окажется, а это уже фиаско.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 15:16
А уж что с самим Руни оно сделало...
Elliada
Elliada
вчера в 15:09
При чем тут Месси? У него всё хорошо. И в сборной, и в ПСЖ. А балласта не время губит, а он сам.
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
вчера в 14:50, ред.
Роналду в АПЛ 18 голов,месси за 2 сезона в лиге фермеров,в клубе где даже два футболиста стоят почти 500 лямов забил лишь 11 голов.

Роналду все лето не тренировался,а это 3 месяца.Плюс АПЛ сложнее,Чем лига 1. Да и партнеры разного уровня.В псж именитые напарники у месси,у Роналду молодняк и школота:Санчо-Антони-Рэшфорд.Ни один из них ЛЧ и ЧМ не выигрывал.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 14:42
Приятные воспоминания про них, хорошо что мы смотрели их игру.
shlomo
shlomo
вчера в 14:14
Как это не странно и непривычно, но в нынешнем сезоне Рон принял участие в девяти встречах за МЮ во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.... Ну а Месси на данный момент, может быть не в тех кондициях что был раньше, но игру и в клубе и в сборной не портит...

Ну а так что....Роналду и Месси.... Реал и Барселона.... Лучшие команды мира, с лучшими игроками своего поколения в составе.... И возглавляют их лучшие тренеры в мире.... Эль Классико..... Прекрасное было время.... Есть что вспомнить
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:11
Месси ещё погоняет лорьянов, а гелевому пора на отдых уже давно
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:09
Пора им на пенсию.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 