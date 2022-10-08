Уилсон предложил учредить новую награду для нападающих

Нападающий «Ньюкасла» полагает, что для всех футболистов чемпионата Англии, кроме форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, нужно учредить приз «Серебряная бутса».

Нападающие стараются соперничать. «Золотая бутса» достается форвардам, которые забивают больше всех. Но сейчас это не актуально. Холанду нужна своя «Золотая бутса», а нам – своя, «Серебряная бутса». Нам нужен свой приз, чтобы все было честно. Уверен, что в этом году Эрлинг побьет рекорд по количеству голов, забитых за сезон в АПЛ .