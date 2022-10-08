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Уилсон предложил учредить новую награду для нападающих

вчера, 13:18

Нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон полагает, что для всех футболистов чемпионата Англии, кроме форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, нужно учредить приз «Серебряная бутса».

Нападающие стараются соперничать. «Золотая бутса» достается форвардам, которые забивают больше всех. Но сейчас это не актуально. Холанду нужна своя «Золотая бутса», а нам – своя, «Серебряная бутса». Нам нужен свой приз, чтобы все было честно. Уверен, что в этом году Эрлинг побьет рекорд по количеству голов, забитых за сезон в АПЛ.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:50
Это типа того, как "первый после Бога"
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:49
«Наполовину деревянные»
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 13:45
Если честно об Каллуме Уилсоне никогда не слышал, но как человек любопытный решил узнать, кто этот нападающий, который себя возомнил "голеадором" после Холанда и за что он реально сможет бороться.
Каллум Уилсон за 4 сезона в Бормунте забил 33 гола (5,5,8,14), за два последних сезона за Ньюкасл 18 голов.
Однако Каллуме Уилсоне надо просить об какой-нибудь «покрашенная бутса лилового света», а то он даже на более менее приличного форварда АПЛ даже не тянет. Там некоторые защитники больше забивают.
Просто решил пропиариться, вот и всё.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 13:20
"Нападающий за воротами" мячи подавать.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:19
Давай и Бронзовую...., деревянную...))
Гость
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