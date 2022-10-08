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Артета: «Необходимо продолжать упорно работать, чтобы держать планку»

вчера, 12:46
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч идет

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча АПЛ против «Ливерпуля».

Это будет замечательная игра против одной из сильнейших команд в лиге. Эта игра потребует много усилий, мы должны быть в лучших кондициях. Такой матч все ждут с нетерпением. Уже около 6 лет наш оппонент показывает достойный уровень. А мы должны доказать, что и наш класс стал выше.

Да, нам есть над чем работать. И необходимо продолжать упорно трудиться, чтобы держать планку. Так нужно делать каждые три дня. Всегда есть какие-то недочеты, которые хочется исправить.

Я горжусь нашим развитием, тем, как изменилась наша игра. Да, успех измеряется завоеванными трофеями, но вы также должны понимать, что с нами было до этого. Каждый приложил свою руку к тому, как мы выглядим сейчас.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 08:58
ваша команда счас на подъеме всё получается ,у игроков ноги бегут-глаза горят.
у красных все игры идут со скрипом, почти в каждой игре пропускают, если не соберутся не сыграют в свой футбол, то почти гарантированно Арсенал устроит разгром
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:04, ред.
Даже находясь в лучших своих кондициях не гарантирует нам победу над Ливерпулем. Ливерпуль сейчас в таком положении когда победа необходима им как воздух и настрой на игру будет сумашедший! Плюс я считаю, что менталитет игроков Ливерпуля все же выше чем у наших молодых парней.

Артете нужно должным образом настроить игроков на матч, чтобы у ребят не тряслись коленки, т.к Ливерпуль очень неудобный соперник для нас. А еще очень важно укрепить состав во время зимнего ТО. Я считаю что нам просто очень необходим еще один нападающий, опорник под Парти, и вингер универсал который и Сака подменит и Мартинелли.

Конечно же буду топить за своих! Удачи нам Пушкари!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:58
Вы уж там не расслабляйтесь
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:48
Кто вы в этом сомневался?...
Гость
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