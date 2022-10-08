Артета: «Необходимо продолжать упорно работать, чтобы держать планку»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча АПЛ против «Ливерпуля».
Это будет замечательная игра против одной из сильнейших команд в лиге. Эта игра потребует много усилий, мы должны быть в лучших кондициях. Такой матч все ждут с нетерпением. Уже около 6 лет наш оппонент показывает достойный уровень. А мы должны доказать, что и наш класс стал выше.
Да, нам есть над чем работать. И необходимо продолжать упорно трудиться, чтобы держать планку. Так нужно делать каждые три дня. Всегда есть какие-то недочеты, которые хочется исправить.
Я горжусь нашим развитием, тем, как изменилась наша игра. Да, успех измеряется завоеванными трофеями, но вы также должны понимать, что с нами было до этого. Каждый приложил свою руку к тому, как мы выглядим сейчас.
у красных все игры идут со скрипом, почти в каждой игре пропускают, если не соберутся не сыграют в свой футбол, то почти гарантированно Арсенал устроит разгром
у красных все игры идут со скрипом, почти в каждой игре пропускают, если не соберутся не сыграют в свой футбол, то почти гарантированно Арсенал устроит разгром
Артете нужно должным образом настроить игроков на матч, чтобы у ребят не тряслись коленки, т.к Ливерпуль очень неудобный соперник для нас. А еще очень важно укрепить состав во время зимнего ТО. Я считаю что нам просто очень необходим еще один нападающий, опорник под Парти, и вингер универсал который и Сака подменит и Мартинелли.
Конечно же буду топить за своих! Удачи нам Пушкари!
Артете нужно должным образом настроить игроков на матч, чтобы у ребят не тряслись коленки, т.к Ливерпуль очень неудобный соперник для нас. А еще очень важно укрепить состав во время зимнего ТО. Я считаю что нам просто очень необходим еще один нападающий, опорник под Парти, и вингер универсал который и Сака подменит и Мартинелли.
Конечно же буду топить за своих! Удачи нам Пушкари!