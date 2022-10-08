Артета: «Необходимо продолжать упорно работать, чтобы держать планку»

Главный тренер «Арсенала» поделился ожиданиями от матча АПЛ против «Ливерпуля».

Это будет замечательная игра против одной из сильнейших команд в лиге. Эта игра потребует много усилий, мы должны быть в лучших кондициях. Такой матч все ждут с нетерпением. Уже около 6 лет наш оппонент показывает достойный уровень. А мы должны доказать, что и наш класс стал выше.

Да, нам есть над чем работать. И необходимо продолжать упорно трудиться, чтобы держать планку. Так нужно делать каждые три дня. Всегда есть какие-то недочеты, которые хочется исправить.

Я горжусь нашим развитием, тем, как изменилась наша игра. Да, успех измеряется завоеванными трофеями, но вы также должны понимать, что с нами было до этого. Каждый приложил свою руку к тому, как мы выглядим сейчас.