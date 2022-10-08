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Лапорта рассказал о минусах Суперлиги

вчера, 15:21

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможных отрицательных сторонах проекта Суперлиги.

Постоянные матчи между топ-клубами в скором времени перестанут быть интересными. Мне бы тоже это надоело. Любителям футбола это показалось бы утомительным. Здорово, когда у маленького клуба получается одолеть мощного соперника. Вспомните чемпионат Европы, который выиграла Греция, – это очень красиво. Или когда «Лестер» выиграл чемпионат Англии – уникальное событие. Таков футбол.

Я думаю о Суперлиге, которая станет улучшенной Лигой чемпионов. При новом формате этот турнир станет самым интересным. Однако важно поддерживать и национальные первенства.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:44
Самое интересное, что им никто не запретил создавать суперлигу.
УЕФА только защитил свои интересы.
Хотите создавайте, но без нас, сказали в УЕФА, то есть выходите из нашей организации.
И вот тут то они сдулись, а последние кто держал оплот также позорно поджали хвост.
С одной стороны матчи топ команд мы смотрим с удовольствием, то позволить этот турнир значит убить футбол как в спортивном, так и в финансовом плане.
А давайте сделаем чемпионат мира и Европы закрытым, где к примеру будут постоянно играть по 8 команд, а на остальной мир наплевать, лишь бы свой карман набить.
Да может первое время будет ажиотаж, а через несколько лет такие турниры умрут сами собой.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Andrei Tarkovsky (раскрыть)
вчера в 16:14
Если тебе не нужна,нам нужна а ты смотри как играют Динамо Москва,Торпедо итд,тебе зачем западный футбол,когда вам санкции они объявляют.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 16:12
Лапорта,и Ла лига это супер лига Испании,тогда расформируйте,так как люди устали от классико итд итп.
vqtz6u9yypv3
vqtz6u9yypv3
вчера в 16:09
Зачем нам это обсуждать?
Andrei Tarkovsky
Andrei Tarkovsky
вчера в 15:52
Эта Лига нам не нужна, я прав люди?
Гость
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