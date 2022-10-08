Лапорта рассказал о минусах Суперлиги

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможных отрицательных сторонах проекта Суперлиги.

Постоянные матчи между топ-клубами в скором времени перестанут быть интересными. Мне бы тоже это надоело. Любителям футбола это показалось бы утомительным. Здорово, когда у маленького клуба получается одолеть мощного соперника. Вспомните чемпионат Европы, который выиграла Греция, – это очень красиво. Или когда «Лестер» выиграл чемпионат Англии – уникальное событие. Таков футбол.

Я думаю о Суперлиге, которая станет улучшенной Лигой чемпионов. При новом формате этот турнир станет самым интересным. Однако важно поддерживать и национальные первенства.