Лапорта рассказал о минусах Суперлиги

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможных отрицательных сторонах проекта Суперлиги.
Постоянные матчи между топ-клубами в скором времени перестанут быть интересными. Мне бы тоже это надоело. Любителям футбола это показалось бы утомительным. Здорово, когда у маленького клуба получается одолеть мощного соперника. Вспомните чемпионат Европы, который выиграла Греция, – это очень красиво. Или когда «Лестер» выиграл чемпионат Англии – уникальное событие. Таков футбол.
Я думаю о Суперлиге, которая станет улучшенной Лигой чемпионов. При новом формате этот турнир станет самым интересным. Однако важно поддерживать и национальные первенства.
УЕФА только защитил свои интересы.
Хотите создавайте, но без нас, сказали в УЕФА, то есть выходите из нашей организации.
И вот тут то они сдулись, а последние кто держал оплот также позорно поджали хвост.
С одной стороны матчи топ команд мы смотрим с удовольствием, то позволить этот турнир значит убить футбол как в спортивном, так и в финансовом плане.
А давайте сделаем чемпионат мира и Европы закрытым, где к примеру будут постоянно играть по 8 команд, а на остальной мир наплевать, лишь бы свой карман набить.
Да может первое время будет ажиотаж, а через несколько лет такие турниры умрут сами собой.
УЕФА только защитил свои интересы.
Хотите создавайте, но без нас, сказали в УЕФА, то есть выходите из нашей организации.
И вот тут то они сдулись, а последние кто держал оплот также позорно поджали хвост.
С одной стороны матчи топ команд мы смотрим с удовольствием, то позволить этот турнир значит убить футбол как в спортивном, так и в финансовом плане.
А давайте сделаем чемпионат мира и Европы закрытым, где к примеру будут постоянно играть по 8 команд, а на остальной мир наплевать, лишь бы свой карман набить.
Да может первое время будет ажиотаж, а через несколько лет такие турниры умрут сами собой.