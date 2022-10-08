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Неста: «Да, я смог бы справиться с Холандом»

вчера, 14:43

Бывший защитник сборной Италии Алессандро Неста полагает, что смог бы остановить нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Да, я смог бы справиться с ним. Я играл против бразильца Роналдо. Холанд великолепен, но Роналдо был уникальным. Я играл против Месси и Роналду, но бразилец Роналдо всегда был невероятен.

Я бы находился к Холанду поближе. Когда он начинает разбег… Я постарался бы его заблокировать. Если дать ему слишком много пространства – пиши пропало.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 22:33
Неста легендарный, отличный защитник!
знает о чём говорит
INGUSH
INGUSH
вчера в 16:15
Подкаты Неста и Мальдини это отдельный вид искусства)
Milan199675
Milan199675 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:50
Так и Неста не один бы в команде играл.
protest58us
protest58us
вчера в 14:59
В это как то больше верится чем в то что кто то из спартака остановит Клаудиньо
bk3mm64nxep3
bk3mm64nxep3
вчера в 14:54
Это далеко не факт
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:53
Вся беда, что он там не один бегает. Даже, если его удержишь, значит прорвётся другой
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