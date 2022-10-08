Неста: «Да, я смог бы справиться с Холандом»

Бывший защитник сборной Италии полагает, что смог бы остановить нападающего «Манчестер Сити» .

Да, я смог бы справиться с ним. Я играл против бразильца Роналдо. Холанд великолепен, но Роналдо был уникальным. Я играл против Месси и Роналду, но бразилец Роналдо всегда был невероятен.

Я бы находился к Холанду поближе. Когда он начинает разбег… Я постарался бы его заблокировать. Если дать ему слишком много пространства – пиши пропало.