Клопп: «„Ливерпуль“ выбыл из борьбы за чемпионский титул»

Главный тренер «Ливерпуля» после поражения от «Арсенала» 2:3 заявил, что его команда не будет бороться за чемпионство в этом сезоне.

Мы не в гонке за титулом. Представьте, как бы я выглядел, если бы сидел и думал: «Мы уже почти на вершине, нужно всего лишь подождать». Сейчас у нас проблемы, но сегодня мы играли против лидера чемпионата, которому доставили немало проблем. «Ливерпуль» переживает непростой период, но мы должны пройти через это вместе, и мы работаем над этим.