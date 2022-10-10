Клопп: «„Ливерпуль“ выбыл из борьбы за чемпионский титул»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после поражения от «Арсенала» 2:3 заявил, что его команда не будет бороться за чемпионство в этом сезоне.
Мы не в гонке за титулом. Представьте, как бы я выглядел, если бы сидел и думал: «Мы уже почти на вершине, нужно всего лишь подождать». Сейчас у нас проблемы, но сегодня мы играли против лидера чемпионата, которому доставили немало проблем. «Ливерпуль» переживает непростой период, но мы должны пройти через это вместе, и мы работаем над этим.
новички ( Диас, Нуньес, Карвальо) не могут показывать свой лучший футбол когда старая основа не играет
нужно обновление команды. владельцы-жмоты думали, что Юрген в очередной раз решит все проблемы за счёт старой гвардии, но они эмоционально и функционально выгорели
есть вариант попытаться зацепить в этом сезоне какой либо из двух кубков КА или кубок лиги
YNWA!!!
новички ( Диас, Нуньес, Карвальо) не могут показывать свой лучший футбол когда старая основа не играет
нужно обновление команды. владельцы-жмоты думали, что Юрген в очередной раз решит все проблемы за счёт старой гвардии, но они эмоционально и функционально выгорели
есть вариант попытаться зацепить в этом сезоне какой либо из двух кубков КА или кубок лиги
YNWA!!!
Арсенал, с победой! Красиво все сделали. Правда, не забудьте дать премию вашему лучшему игроку-оливеру. Он сделал вам результат
Арсенал, с победой! Красиво все сделали. Правда, не забудьте дать премию вашему лучшему игроку-оливеру. Он сделал вам результат
минувший сезон был оптимистичным
минувший сезон был оптимистичным