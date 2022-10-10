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Клопп: «„Ливерпуль“ выбыл из борьбы за чемпионский титул»

сегодня, 00:28

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после поражения от «Арсенала» 2:3 заявил, что его команда не будет бороться за чемпионство в этом сезоне.

Мы не в гонке за титулом. Представьте, как бы я выглядел, если бы сидел и думал: «Мы уже почти на вершине, нужно всего лишь подождать». Сейчас у нас проблемы, но сегодня мы играли против лидера чемпионата, которому доставили немало проблем. «Ливерпуль» переживает непростой период, но мы должны пройти через это вместе, и мы работаем над этим.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 09:25, ред.
всё верно сказал. команда в кризисе , игроки не в форме играют практически одним составом 4 года, а стиль Клоппа большая интенсивность , сильные физ нагрузки.
новички ( Диас, Нуньес, Карвальо) не могут показывать свой лучший футбол когда старая основа не играет
нужно обновление команды. владельцы-жмоты думали, что Юрген в очередной раз решит все проблемы за счёт старой гвардии, но они эмоционально и функционально выгорели
есть вариант попытаться зацепить в этом сезоне какой либо из двух кубков КА или кубок лиги
YNWA!!!
barcamilan
barcamilan ответ Maximus_01 (раскрыть)
сегодня в 09:15
по делу это да, но вылететь из апл это нереально а клоппа не уволят, просто кризис в команде, клопп не виноват
avici_liverpool
avici_liverpool ответ Maximus_01 (раскрыть)
сегодня в 07:46
Главное, чтобы Артетку не уволили.. а то скучно будет без его истерик
Maximus_01
Maximus_01 ответ avici_liverpool (раскрыть)
сегодня в 07:35
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 07:16
    Теперь хоть бы в четверку попасть.
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 07:10
    Админы нечаянно жалобу нажал... Просьба не рассматривать
    avici_liverpool
    avici_liverpool
    сегодня в 07:09
    печально, что он понял это только что

    Арсенал, с победой! Красиво все сделали. Правда, не забудьте дать премию вашему лучшему игроку-оливеру. Он сделал вам результат
    sv_1969
    sv_1969 ответ Василий 50 (раскрыть)
    сегодня в 07:08
    Наверное чтобы раскрепостить команду
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:48
    предельно неожиданное фиаско ...
    минувший сезон был оптимистичным
    monah-10
    monah-10 ответ Gahi (раскрыть)
    сегодня в 06:46
    Это да, плюс ещё больше ошибкой было переподписание Салаха, этот чел реальный якорь клуба.
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 06:27
    Зачем он это сказал
    Kenas Ter-Aristakessian
    Kenas Ter-Aristakessian
    сегодня в 06:22
    Поднимитесь - это то, что нужно сейчас. А так, конечно этот сезон правал...
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 06:08
    Большая ошибка была что продалии Садьо Мане.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 05:05
    Ну за 2 то место можно побороться!
    jp96rqcenu3q
    jp96rqcenu3q
    сегодня в 02:38
    Сдулся ливер
    Бoрат
    Бoрат
    сегодня в 01:44
    Странно , думал клоп опять будет говорит о шансах на квадрупл. А он похоже сдулся.
    Бoрат
    Бoрат
    сегодня в 01:42
    Три раза перечитал то, что он сказал, но так ничего и не понял. Просто набор нескольких предложений. Никакой мысли, логики и взаимосвязи между ними
    Гость
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