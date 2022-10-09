Диего Коста: «Мне пришлось уйти из „Челси“ из-за Конте»

Нападающий «Вулверхэмптона» раскрыл причины своего ухода из «Челси» в 2017 году.

У меня никогда не было проблем с болельщиками. Я ушел в плохих отношениях с тренером (Антонио Конте), он не рассчитывал на меня. Я ничего не мог поделать, я должен был уйти. Вчерашний день показал, что я не расстаюсь с болельщиками в плохих отношениях.

Это особенное чувство. Это ощущение, что за то время, что ты провел здесь, ты проделал хорошую работу и оставил хорошие воспоминания. Болельщики «Челси» всегда очень хорошо ко мне относились. Я всегда удивлялся тому, как они ко мне относились.