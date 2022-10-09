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Диего Коста: «Мне пришлось уйти из „Челси“ из-за Конте»

вчера, 09:56

Нападающий «Вулверхэмптона» Диего Коста раскрыл причины своего ухода из «Челси» в 2017 году.

У меня никогда не было проблем с болельщиками. Я ушел в плохих отношениях с тренером (Антонио Конте), он не рассчитывал на меня. Я ничего не мог поделать, я должен был уйти. Вчерашний день показал, что я не расстаюсь с болельщиками в плохих отношениях.

Это особенное чувство. Это ощущение, что за то время, что ты провел здесь, ты проделал хорошую работу и оставил хорошие воспоминания. Болельщики «Челси» всегда очень хорошо ко мне относились. Я всегда удивлялся тому, как они ко мне относились.

Перед матчем 10-го тура Английской Премьер-Лиги фанаты «Челси» встретили Косту аплодисментами, а после замены испанец сделал круг вокруг поля. Болельщики «синих» стоя аплодировали Диего, скандируя его имя.

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Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
вчера в 15:15
Очень некрасиво Конте с ним попрощался.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:10
Рано или поздно всё равно ушёл бы.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 11:56
Поплакался и на душе сразу стало спокойнее.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:09
Ну ушёл и ушёл... Че вспоминать и ворошить
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:59
Сам ты дурак
Гость
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