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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеКипр. Первый дивизион 2022/2023

Каррера считает, что Кокорин может доказать свою ценность «Фиорентине»

вчера, 21:31

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что успешная игра нападающего Александра Кокорина в «Арисе» поможет ему доказать свою ценность «Фиорентине».

Кокорин докажет свою ценность «Фиорентине», если продолжит играть за «Арис».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:59
Крис и Фиорентина - команды совершенно разного уровня.
Gahi
Gahi
сегодня в 03:07
Для Кокорина лучший вариант это оставаться на Кипре.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:18
Кокорин уже всё всем доказал и показал
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:02, ред.
Да он доказал свою ценность, выбил из клуба миллионы 💰 💰 💰
и бесплатно поправил здоровье!))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:47
Сравнил качан капусты с морковкой.
Boricku
Boricku
вчера в 21:45
Верим Саша готов к хэт трику. Номинант на золотой мячь
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:35
Он даже Спартаку докажет...
mike60
mike60
вчера в 21:33
Не надо ему туда возвращаться.Не тянет он уровень чемпионата Италии.Пусть на Кипре играет.Он уже там второй мяч забил.То его уровень. Давно пора там играть
Гость
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