Каррера считает, что Кокорин может доказать свою ценность «Фиорентине»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что успешная игра нападающего Александра Кокорина в «Арисе» поможет ему доказать свою ценность «Фиорентине».
Кокорин докажет свою ценность «Фиорентине», если продолжит играть за «Арис».
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что успешная игра нападающего Александра Кокорина в «Арисе» поможет ему доказать свою ценность «Фиорентине».
Кокорин докажет свою ценность «Фиорентине», если продолжит играть за «Арис».
и бесплатно поправил здоровье!))
и бесплатно поправил здоровье!))