Пеллегрино Матараццо уволен с поста главного тренера «Штутгарта».
Специалист возглавлял «швабов» с 2019 года, за это время он провел 100 матчей у руля команды. «Штутгарт» занимает 17-е место в Бундеслиге (5 баллов).
Пеллегрино Матараццо уволен с поста главного тренера «Штутгарта».
Специалист возглавлял «швабов» с 2019 года, за это время он провел 100 матчей у руля команды. «Штутгарт» занимает 17-е место в Бундеслиге (5 баллов).
Фух, показалось
Хотя было бы интересно, если он тренировал какую нибудь команду , играющую в еврокубках и пересекся с командой Зидана
Фух, показалось
Хотя было бы интересно, если он тренировал какую нибудь команду , играющую в еврокубках и пересекся с командой Зидана