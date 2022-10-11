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Матараццо уволен с поста главного тренера «Штутгарта»

сегодня, 00:28

Пеллегрино Матараццо уволен с поста главного тренера «Штутгарта».

Специалист возглавлял «швабов» с 2019 года, за это время он провел 100 матчей у руля команды. «Штутгарт» занимает 17-е место в Бундеслиге (5 баллов).

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 11:57
Юбилейный матч оказался и последним.
drug01
drug01
сегодня в 08:48
Результат плохой делать нечего
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:35, ред.
Это назревало
3t5gr582xgd8
3t5gr582xgd8
сегодня в 06:57
Ну что же и такое бывает...
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 06:53
Не работал как надо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:51
Нет результата-нет работы...
gr38b28zanns
gr38b28zanns
сегодня в 01:55
Этого следовало ожидать
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 00:37
Освобождают место для Циннбауэра
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:35
Первый раз слышу
Бoрат
Бoрат
сегодня в 00:31
Думал Марко Матерацци
Фух, показалось
Хотя было бы интересно, если он тренировал какую нибудь команду , играющую в еврокубках и пересекся с командой Зидана
Гость
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