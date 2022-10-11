Матараццо уволен с поста главного тренера «Штутгарта»

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сегодня, 00:28

уволен с поста главного тренера «Штутгарта».

Специалист возглавлял «швабов» с 2019 года, за это время он провел 100 матчей у руля команды. «Штутгарт» занимает 17-е место в Бундеслиге (5 баллов).