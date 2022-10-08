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Ликование после поражения. «Сочи» снес «Локомотив»

вчера, 22:54
Циннбауэр Йозеф
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А заодно и главного тренера со спортивным директором «Локо».

Долгожданное решение

Кажется, еще ни разу болельщики какой-либо команды так сильно не радовались поражению со счетом 0:4. В стане фанатов «Локомотива» наблюдается некое оживление, напоминающее местами эйфорию. Смотришь в турнирную таблицу РПЛ: 14-е место. Откуда эйфория? Открываешь ленту новостей: отставка главного тренера Йозефа Циннбауэра. И все становится яснее. Вдобавок ко всему в отставку отправлен и Томас Цорн.

«Сочи», получается, успешно зачистил верхушку «Локомотива» от остатков немецкой волны, которая внезапно одолела «железнодорожников» с приходом Ральфа Рангника. Удивительное дело, конечно, но с каким трудом пришлось выжимать из клуба тех, кто был «намыт» этой модой на поклонение немецких специалистов второй, третьей, четвертой или даже пятой руки в отдельно взятом московском клубе.

Казалось, что неудачный эксперимент с Рангником, который ловко бросил «железнодорожников» на ранней стадии «сотрудничества», остудит пыл боссов клуба. Но нет, те упорно назначали новых немцев, спотыкались и назначали еще раз. Кстати, не исключено, что болельщики «Локомотива» рано радуются, и на смену Цорну с Циннбауэром придет очередная группа талантливых и перспективных с немецкими паспортами.

Оценивать наследие, оставленное этой модой в «Локомотиве», нужно будет чуть позднее, когда станет понятно, кто их сменит, как заиграет команда, какой будет клубная кадровая политика. Пока же было видно лишь одно: подавленные футболисты пытаются играть в игру, которую они не понимают и которая им не нравится. Причем тянется это долго. И «Локомотив» должен быть благодарен сочинцам, которые поставили точку в этом мучении.

Разница в глубине проблем

Игра с «Сочи» была последней возможностью для «Локомотива» показать, что нынешнее руководство команды хоть на что-то еще способно, но просто оказалось в черной полосе. Дело в том, что и сами сочинцы, несмотря на гораздо более приличное положение в турнирной таблице, в последнее время испытывали проблемы.

В семи предыдущих матчах у них была только одна ничья и одна победа. При четырех поражениях. Другое дело, что три из пяти поражений случились в Кубке России. Этот момент нужно фильтровать. Хотя предыдущая невнятная игра с «Оренбургом» (1:4) случилась в чемпионате.

«Локомотив» же, если смотреть подряд результаты просто официальных матчей, выглядел не так и провально, поскольку чередовал неудачи с успехами. Правда, неудачи сплошь приходились на чемпионат, а успехи случались в Кубке России. И это создавало парадоксальную ситуацию, в ловушку которой, вероятно, попались боссы клуба, явно затянувшие с отставками.

С одной стороны, вот Педро Габриэл делает покер, и «Локо» выносит «Химки» со счетом 5:0, но рядом – болезненное поражение от «Спартака» (0:1) и унизительное поражение от «Урала» (2:4). А если закрыть глаза на отвлекающий Кубок России, то окажется, что к матчу с «Сочи» «Локомотив» проиграл подряд четыре встречи в РПЛ и очутился в зоне стыковых матчей. Вероятно, лишь после игры с сочинцами глаза у кого следует открылись, и этому «кому следует» показали не только список результатов подряд, а и таблицу РПЛ.

Развал во всех линиях

Очень часто кризис в той или иной команде все-таки сильнее бьет по отдельным линиям. Если процесс запустить, то, конечно, может пострадать и вся игра в комплексе. Так, например, было в «Манчестер Юнайтед», если из последнего, так было и в лондонском «Арсенале». Но даже там в глубокие кризисные времена последних лет выделялись линии, где в целом-то все неплохо – не хватало соответствующего тренерского подхода или поддержки со стороны других.

В «Локомотиве» же сейчас валится просто все. Игра с «Сочи», кстати, стала неким апофеозом всех бед, которые несет в себе игра «железнодорожников». Нет взаимодействия между линиями, нет слаженной взаимосвязи внутри линий, нет организации игры и понимания, что нужно предпринимать в тот или иной момент на поле. Это просто некая компания разных игроков, между которыми не чувствуется никакого взаимодействия. И где-то на бровке так же обособленно находится тренерский штаб.

Тут даже не нужно каких-то особых духоподъемных жестов и действий. Необходима просто понятная всем коммуникация. Но нет ее. Вместо этого оправдания уровня кивков на невезение. Вот в игре с «Сочи» было это невезение? Кто-то скажет, что было, потому что когда «Локомотив» в начале второго тайма начал вдруг активизироваться, у него были шикарные шансы сравнять счет. Дважды в одной атаке «железнодорожники» попали в штангу Невезение? Все-таки не совсем .

Вернемся немного назад, к покеру того самого Педро. Круто забить четыре мяча, но в игре с «Химками» в Кубке России, где была добыта победа со счетом, напомним, 5:0, ценность этого достижения гораздо ниже, чем потерянная ценность от гола, не состоявшегося, когда Педро в упор пробил не в пустые ворота, а в штангу. Это не невезение. Это уровень мастерства и владения собой в тяжелой ситуации. А ситуация была тяжелой. И все в нынешнем «Локомотиве» не способны с такими ситуациями справляться.

«Железнодорожники», которые будто бы оживились к середине второго тайма, после пропущенного второго мяча уже выглядели обреченными и принявшими поражение. Зачатки их запала были растоптаны легко и непринужденно, а индивидуальные ошибки лишь подчеркивали растерянность.

Если же вдруг опять захочется поговорить о невезении, то у «Сочи» таких моментов было гораздо больше. Один только Сарвели мог оформить хет-трик. Дркушич также угодил в штангу. Все это – вопросы мастерства и психологического состояния. Проблемы «Сочи» оказались действительно где-то стечением обстоятельств, где-то временным кризисом, из которого тренерский штаб команду буквально выдернул. Проблемы «Локомотива» — системные. И они с каждым матчем только усугублялись. Никаких шансов спасти ситуацию у Циннбауэра уже не было. А тут уже поползли слухи о возвращении в клуб Юрия Семина. Но это уже совсем другая история.

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Все комментарии
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 02:57
Теперь локо встанет на рельсы!!!!
volga.kot
volga.kot
сегодня в 02:34
Ну свершилось чудо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:43
Ликовали так, когбудто ЛЧ выиграли!
Гость
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