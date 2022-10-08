Циннбауэр и Цорн уволены из «Локомотива»

«Локомотив» объявил об отставке главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна после разгромного поражения от «Сочи» со счётом 0:4.
Для «Локомотива» это поражение стало пятым подряд. На данный момент команда занимает 14-е место в таблице РПЛ с девятью очками. Из 12 матчей выиграно только 2.
Сначала в КБ а теперь вот у Вас!Цорн знал что это произойдёт , но пока они их не освоют он знал , что его не выкинут! Ведь Плутник сто пудово участник этого!Но не заметный!
Сначала в КБ а теперь вот у Вас!Цорн знал что это произойдёт , но пока они их не освоют он знал , что его не выкинут! Ведь Плутник сто пудово участник этого!Но не заметный!
Поражает одно - почему так долго к этому шли?! Или 14е место это для нас нормально?
Плутника с Леонченко в топку!!! Поздравляю всех Паровозов с осыобождением от немецко-фашистского ига!)
Поражает одно - почему так долго к этому шли?! Или 14е место это для нас нормально?
Плутника с Леонченко в топку!!! Поздравляю всех Паровозов с осыобождением от немецко-фашистского ига!)
Болельщики Локо, возрадуйтесь!
14е место это, конечно, не результат для заслуженного клуба. И не смотря на то, что я болею за другой клуб, я рад, что начали "резать к чертовой матери, не дожидаясь перетонита". Нужен сильный Локомотив.
Болельщики Локо, возрадуйтесь!
14е место это, конечно, не результат для заслуженного клуба. И не смотря на то, что я болею за другой клуб, я рад, что начали "резать к чертовой матери, не дожидаясь перетонита". Нужен сильный Локомотив.
Теперь и в Локо...Циннбауэр гудбай....
Теперь и в Локо...Циннбауэр гудбай....