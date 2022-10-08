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Циннбауэр и Цорн уволены из «Локомотива»

вчера, 21:37
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи4 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Локомотив» объявил об отставке главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна после разгромного поражения от «Сочи» со счётом 0:4.

Для «Локомотива» это поражение стало пятым подряд. На данный момент команда занимает 14-е место в таблице РПЛ с девятью очками. Из 12 матчей выиграно только 2.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 13:35
Да уж! Я очень удивился
Derranius
Derranius
сегодня в 12:18
поставьте Цорна в зенит, пожалуйста
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 12:16, ред.
Это ещё более удивляет после похождений Цорна у КБ. А его в Локо берут и получаем то, что есть сейчас.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ CTePx (раскрыть)
сегодня в 12:14
Их надо в поликлинику сдать, для опытов).
sv_1969
sv_1969 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 12:13
Все просто!Деньги пилили!
Сначала в КБ а теперь вот у Вас!Цорн знал что это произойдёт , но пока они их не освоют он знал , что его не выкинут! Ведь Плутник сто пудово участник этого!Но не заметный!
CTePx
CTePx ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 12:01
Никто, абсолютно никто!
CTePx
CTePx ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 11:58
Согласен, эти два плута виноваты, что ранее не уволили немцев... Их тоже уволить, срочно!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:43
Это была диверсия НАТО!
Паровозов
Паровозов
сегодня в 07:46
Отличная новость с утра, вот только кто будет восстанавливать руины неужели вновь Палыч.
Vik_ont25
Vik_ont25
сегодня в 07:19
Вот как бывает иногда... Поражение приносит радость. Мои поздравления болельщикам Локо! Дождались!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:01
С радости сегодня 3...ярусь!!!
Поражает одно - почему так долго к этому шли?! Или 14е место это для нас нормально?
Плутника с Леонченко в топку!!! Поздравляю всех Паровозов с осыобождением от немецко-фашистского ига!)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 05:59
Ну наконец то!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 04:38
Что русскому хорошо то немцу смерть.
Tostao
Tostao
сегодня в 00:45
Цорн - жулик, как и его папа Прядкин.
ATG
ATG
вчера в 23:50
Уроды довели клуб
Константин Смирнов
Константин Смирнов ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
вчера в 23:38
А лучше убирать сартиры поезда Москва Владивосток
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 23:35
Надеюсь хоть, что в заявлении не написали о благодарности за проделанную работу и не пожелали успехов....не надо могильщику Цорну давать ещё один клуб.
Gahi
Gahi
вчера в 23:33
Неужели за такую подрывную работу, горе тренерам ещё неустойку заплатят. Срочно Семина с новыми шпалами построить узкоколейку и выбираться из тупика с "Локомотивом". Удачи
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 23:19
А тот из ЮАР вообще приехал на две недели хип-хоп послушать в наушниках на стадионе и поесть борща).
Городецкий
Городецкий
вчера в 23:16, ред.
Наконец-то!!!
Болельщики Локо, возрадуйтесь!
14е место это, конечно, не результат для заслуженного клуба. И не смотря на то, что я болею за другой клуб, я рад, что начали "резать к чертовой матери, не дожидаясь перетонита". Нужен сильный Локомотив.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 23:11, ред.
Я достаю кружку пивную литровую - две трети пива и треть водки за здоровье Локомотива!!! Их не только нужно было уволить, но и заставить отрабатывать дворниками на базе и уборщиками туалетов на стадионе.
Штанмайер
Штанмайер
вчера в 23:00
так и чо что они уволены 50 млн эвро распиленны они в шоколаде а локо денег больше не дадут..чо там семин сделает...
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:58, ред.
Давно пора. Болелам локо стоит поблагодарить Сочи
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:52
Леннорыч первый в Москве понял что импортный тренер - путь в никуда...
Теперь и в Локо...Циннбауэр гудбай....
NYJ
NYJ ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 22:34
Если такие найдутся вообще
Геннадьич
Геннадьич
вчера в 22:33
Неужели Семина позовут? Он точно вправе требовать моральную компенсацию от верхушки Локо.
w5sdp9yq9fsn
w5sdp9yq9fsn
вчера в 22:33
Да неужели
NYJ
NYJ ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 22:33
Ужасно подумать
Аспект
Аспект
вчера в 22:21
От советского Информбюро: после тяжелых и продолжительных мучений болельщиков в результате неимоверных усилий менеджмента РЖД 7 октября 2022 года клуб "Локомотив" героически освобожден от немецких захватчиков, которые с позором капитулировали и будут вышвырнуты с территории страны! С победой всех адекватных любителей футбола!
sv_1969
sv_1969 ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 22:16
Дык они не только себе! Там Плутник с Леонченко в доле)))
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