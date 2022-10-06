Новый тренер Лунёва и Азмуна. Отказался от приглашения Гвардиолы, учился у легенд

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вчера, 19:30

Выбрал перспективную и проблемную команду.

Был главным тренером на поле

Конструктивные лидеры важны на пути к успеху. Когда «Байер» назначил главным тренером Хаби Алонсо, то вспомнилась характеристика проницательного Моуриньо, еще когда Алонсо играл в футбол:

Хаби как метроном, футболист стиля Хави. Уверен, он будет прекрасным тренером. Напоминает мне Гвардиолу, когда тот был футболистом: уже готов вести себя на поле как наставник.

Сам Алонсо сравнивал Моуриньо и Гвардиолу, под руководством которых работал. Находил сходства в характере – эмоциональные, одержимы футболом, но отмечал разные философии. Но задача у них одна, выжать максимум из каждого футболиста. Для этого важно соединить накопленный ранее опыт, учиться и учить подопечных.

Когда Сеск после дерби Северного Лондона сказал, что Артета не дает футболистам «Арсенала» свободы, то оценивал с позиции эгоиста, который понимает, что в АПЛ надо четко прописать роли каждому футболисту, чтобы получить чемпионский «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или улучшить результаты «канониров».

Алонсо как тренер должен еще состояться. Интригует выбор «Байера», который пробился в Лигу чемпионов, выступая свободно и раскованно. Азмун зимой объяснил бегство в Леверкузена стилем, а Хаби мог дождаться предложений от других клубов, но поставил на Бундеслигу, где раньше играл за «Баварию».

Хаби из футбольной семьи. Его отец Мигель Алонсо играл за «Реал Сосьедад» и «Барселону», а затем безуспешно пытался развить тренерскую карьеру. Мигель по кличке Перико – «попугай», в 2000-м после провала в «Реал Сосьедаде» сдался, завершил тренерскую карьеру. Сейчас старик болеет за успех своих сыновей.

Брат Хави – Микель, не был таким успешным футболистом, зато теперь его выручит кумовство. Должен появиться в штабе наставника «Байера», ведь вместе работали во второй команде «Реала Сосьедад».

Хаби учился у лучших в мире

Луис Арагонес заслуженно получил прозвище «Мудрец из Орталесы», и хотя был упрямым наставником старой школы, избавил Испанию от комплексов на уровне сборных. Команда с треугольником из Сенны, Хави и Фабрегаса разобралась со всеми на Евро-2008. «Красная Фурия» дважды обыграла Россию Хиддинка, а в финале Фернандо Торрес не подвел в матче с Германией. Хаби Алонсо выходил на замену, но на чемпионате мира в ЮАР играл рядом с Хави и Бускетсом.

Хотя Алонсо в «Ливерпуле» успел поссориться с Бенитесом, до этого выиграл с «Ливерпулем» финал ЛЧ в Стамбуле. Рафаэль научил полузащитника, как не нужно поступать со звездами первой величины? А Моуриньо показал, что в большой футбол должны играть даже болельщики. Не случайно сейчас футболисты «Ромы» говорят, что готовы пойти за Жозе хоть на войну. Алонсо получил полноценное тренерское образование, давно хотел продолжить жить футболом.

Дель Боске и Пеллегрини, Гвардиола и Анчелотти подарили ему бесплатные уроки. Вернее, ему платили миллионы, чтобы играл и учился. Хави выучил языки, два года назад вместе с Хави и Раулем получили лицензии УЕФА . Может работать в Лиге чемпионов, где у «Байера» остались шансы на успех. Группу возглавляет сенсационный «Брюгге» с тремя победами. «Порту», «Байер» и «Атлетико» идут следом, у всех по три пункта и девять на кону, половина этапа.

Поражение от «драканов» усложняет Хаби задачу, но минимум на третье место претендуют. «Брюгге» будет сложно не потерять пункты в таком квартете. А «Байер» худшие матчи, возможно, уже отыграл. Домашняя победа над «Атлетико» показала, что можно быть эффективными, даже если не все получается. Команда нестабильная, как Фримпонг – то выйдет на замену с двумя ассистами против Симеоне, то схватит красную карточку, но «Байер» интересен.

Алонсо точно не искал поблажек

Молодой тренер не просил выдать ему сильную взрослую команду. Хаби тренировал юниоров в «Реале». Отказался от приглашения Гвардиолы, не хотел менять Артету в штабе «Манчестер Сити». Наставник не пошел под крыло Анчелотти в Мадриде, работал со второй командой «Реал Сосьедада». Получал практический опыт, а теперь выбрал команду, с которой можно делать упор на философию футбола, которая подходит одному из лучших диспетчеров своего времени.

Алонсо был интеллектуальным игроком, умел брать паузы, принимать решения – мог забить со своей половины поля. В тренерском ремесле сделает упор на внимание к деталям. «Байер» может похвастаться классными игроками в атаке – Шик, Диаби, Хадсон-Одои, Гложек и Азмун на лавке, но их форма удручала фанатов. Против команды Консейсау забивали после нарушений правил, а Шик не реализовал пенальти. Получив моральное преимущество, португальцы забили дважды.

«Байер» на предпоследнем месте в Бундеслиге, но самое плохое для команды – заслуженно так низко. По ожидаемым очкам лишь две позиции выше. Реализация плохая, вратари Лунев и Градецки среди худших в Бундеслиге по проценту отраженных ударов. Оборона ошибалась, но у Андрея два сэйва против двух пропущенных голов. Его финский коллега тоже выпускал мяч в простых ситуациях. Моральное состояние команды надо стабилизировать в первую очередь.

Хватает Вирца, чтобы верить в успех

Учитывая кадровые возможности, «Байер» может и должен идти вверх. Например, Азмун сыграл в Бундеслиге лишь 277 минуты, не создал ни одного мяча, а у иранца впереди чемпионат мира, надо проснуться. Уровень лидеров – Диаби, Та и Шик могут играть сильнее, тоже убедил Алонсо, что пациент скорее жив, чем мертв. Деримбай и Андрих достаточно опытные, чтобы с тренером, который был большим чемпионом всего на свете, улучшить результаты.

Алонсо дважды выигрывал Лигу чемпионов — с «Ливерпулем» и «Реалом», взял два комплекта «золота» на Евро и победил на ЧМ с Испанией. Прошлое не ведет к большой тренерской карьере, но Хаби сами наставники, новые коллеги, называли перспективным. Как того же Хави Эрнандеса. Молодежь ждут сюрпризы, как «Барселону» в ЛЧ , где проиграли 3 из 5 матчей с новым тренером, но по пониманию футбола испанцы дадут фору многим коллегам.

Хаби мечтал стать тренером. Его описывают как уравновешенного и воспитанного человека. Планомерно готовился, потратил на это пять лет, а теперь выбрал не «Севилью», где вернули колоритного Хорхе Сампаоли, а проблемный «Байер». Но у «фармацевтов» есть тузы в рукаве. Например, Флориан Вирц, который две недели назад вернулся к работе с мячом после травмы «крестов» и длительного отсутствия с марта месяца. Может в одиночку разорвать середняков.

А пока Алонсо не повезло с календарем. «Порту», «Айнтрахт», «Вольфсбург» и «Атлетико» не подарки. Зато повезло с командой. Когда клуб, способный проскочить в Лигу чемпионов, свалился в зону вылета, то это лучший материал для работы, чем ставка на середняка, чей потолок – седьмое место в лиге, пускай и без американских горок с одного полюса таблицы к другому.

Испанцу все желают успеха, ведь был солидным футболистом и мечтает стать классным главным тренером. Возможно, даже уровня «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии». Клопп тренировал «Майнц», Анчелотти работал с «Пармой», а Нагельсманн начинал в «Хоффенхайме». «Байер» не худший клуб для старта карьеры. Хотя ситуация незавидная, Алонсо сразу нужны победы и ничьи.