«Барселона» интересуется Канте

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вчера, 11:56

Полузащитник «Челси» интересен «Барселоне», француз является одной из главных целей каталонцев.

Ранее стало известно, что «Челси» не удается договориться с Канте о новом контракте, игрок может уйти бесплатно летом 2023 года.