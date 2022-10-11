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«Барселона» интересуется Канте

вчера, 11:56

Полузащитник «Челси» Нголо Канте интересен «Барселоне», француз является одной из главных целей каталонцев.

Ранее стало известно, что «Челси» не удается договориться с Канте о новом контракте, игрок может уйти бесплатно летом 2023 года.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Илья85 (раскрыть)
сегодня в 07:33
Раз Барселона хочет,это значит именно Хави хочет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:20
Верю... Потому как если Лапорта решил кого-нибудь приобрести..., то он не то, что Барселону, - жену в ломбард загонит, но купит!
Илья85
Илья85 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:08
Так недавно же Хави говорил ,что голландец пости игрок основы . Мне прочто интересно ,кто тогда уйдет из барсы ?там,по краям ,два полодых игрока(Педри и Гави),да и Канте не того плана игрок,что ьы их заменить. Остается Буся .но ведт есть Кесье и Де енг
Илья85
Илья85 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 21:04
А тебе ,я так понимаю ,сам Хави сказал ,что он нужен ?да и я не против,просто задался вопросом,куда его ставить при наличае стольких центров
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Илья85 (раскрыть)
вчера в 21:04
Вместо бесполезного голландского тихохода Ф. де Йонга и великолепного, но, к сожалению, стареющего Буси.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:43
Барса ищет свободных агентом, с деньгами туговато
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Илья85 (раскрыть)
вчера в 20:28
Я скажу Хави,что ты против,он это не знает,хорошо,что во время написал.
Илья85
Илья85
вчера в 17:14
Центр барсы перенасышен.куда и в место кого ?
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 14:37
этьот игрок уже вышел в тираж если вы понимайте о чем я
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:04
Если второй сезон подряд будет страдать с травмами, то Челси его отпустит...к сожалению, слишком часто ломаться стал..
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:03
Пошли по свободным агентам
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
вчера в 13:02
Канте всем нужен.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:15
Барселона следует заявленному пути - ищет тех, кто ни кому не нужен.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:09
Думаю враньё
INGMAN
INGMAN
вчера в 12:05
Только не он . Его дома Челси
3ton
3ton
вчера в 12:02
Какой состав собирают ? 10ый ?
Брнд какой-то , а не новость
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