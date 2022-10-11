«Барселона» интересуется Канте

Полузащитник «Челси» Нголо Канте интересен «Барселоне», француз является одной из главных целей каталонцев.
Ранее стало известно, что «Челси» не удается договориться с Канте о новом контракте, игрок может уйти бесплатно летом 2023 года.
Полузащитник «Челси» Нголо Канте интересен «Барселоне», француз является одной из главных целей каталонцев.
Ранее стало известно, что «Челси» не удается договориться с Канте о новом контракте, игрок может уйти бесплатно летом 2023 года.
Брнд какой-то , а не новость
Брнд какой-то , а не новость